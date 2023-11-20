Три правила ухода за кожей в отопительный сезон

Зимой наша кожа нуждается в особенно тщательной защите, причем не только от холода, но и от сухого воздуха в помещении — отопление везде работает на полную. Почему именно коже становится хуже и что с этим делать, мы поговорили с Оксаной Ильиной, врачом-дерматологом.

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Кожа становится проблемнее с наступлением холодов

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Первое, с чем приходится бороться, — сухость. «Нахождение в хорошо отапливаемом помещении может стать причиной сухости кожи и постепенному обезвоживанию, если вы не используете дополнительные средства для увлажнения. Плюс, когда вы выходите на улицу, кожа испытывает стресс из-за резкого перепада температур. В итоге нарушается защитный баланс, и лицо быстро приобретает усталый вид, так как кожа теряет упругость и становится жестче», — говорит наш эксперт. Кроме того, есть высокая вероятность получить излишнюю чувствительность кожи. Врач рассказывает, как скорректировать уход в холодное время года.

Сыворотки

Дерматолог рекомендует обратить внимание на специальные сыворотки, направленные на увлажнение и поддержание упругости кожи. Лучше всего в этом плане работают сыворотки на основе гиалуроновой кислоты. «Гиалуронка» отлично притягивает влагу, а значит, даже если вы находитесь в жарком помещении, кожа дольше сохранит хороший вид без стянутости. Главное, не забывайте «закреплять» сыворотку кремом", — поясняет Оксана.

Кислоты в уходе

Осенне-зимний период — отличное время для того, чтобы начать кислотный уход или продолжить мезотерапию на ретиноидах. Оксана Ильина говорит: «Мягкие отшелушивающие средства помогают поддержать свежесть кожи. Помимо очищения верхнего слоя, кислотные кремы и гели позволяют нормализовать работу сальных желез. К лету вы еще и поможете коже избавиться от покраснений». Отличными кислотами в зимнем уходе специалисты считают молочную, лимонную и яблочную.

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