Три правила ухода за кожей в отопительный сезон — советы эксперта
Зимой наша кожа нуждается в особенно тщательной защите, причем не только от холода, но и от сухого воздуха в помещении — отопление везде работает на полную. Почему именно коже становится хуже и что с этим делать, мы поговорили с Оксаной Ильиной, врачом-дерматологом.
Кожа становится проблемнее с наступлением холодов
Первое, с чем приходится бороться, — сухость. «Нахождение в хорошо отапливаемом помещении может стать причиной сухости кожи и постепенному обезвоживанию, если вы не используете дополнительные средства для увлажнения. Плюс, когда вы выходите на улицу, кожа испытывает стресс из-за резкого перепада температур. В итоге нарушается защитный баланс, и лицо быстро приобретает усталый вид, так как кожа теряет упругость и становится жестче», — говорит наш эксперт. Кроме того, есть высокая вероятность получить излишнюю чувствительность кожи. Врач рассказывает, как скорректировать уход в холодное время года.
Сыворотки
Дерматолог рекомендует обратить внимание на специальные сыворотки, направленные на увлажнение и поддержание упругости кожи. Лучше всего в этом плане работают сыворотки на основе гиалуроновой кислоты. «Гиалуронка» отлично притягивает влагу, а значит, даже если вы находитесь в жарком помещении, кожа дольше сохранит хороший вид без стянутости. Главное, не забывайте «закреплять» сыворотку кремом", — поясняет Оксана.
Кислоты в уходе
Осенне-зимний период — отличное время для того, чтобы начать кислотный уход или продолжить мезотерапию на ретиноидах. Оксана Ильина говорит: «Мягкие отшелушивающие средства помогают поддержать свежесть кожи. Помимо очищения верхнего слоя, кислотные кремы и гели позволяют нормализовать работу сальных желез. К лету вы еще и поможете коже избавиться от покраснений». Отличными кислотами в зимнем уходе специалисты считают молочную, лимонную и яблочную.
Губы
Первое, что выдает сухость кожи, — губы. Они наиболее восприимчивы к перепадам температур, сухой воздух моментально приводит к трещинам и шелушению. Дерматолог предупреждает, что коже губ необходимо уделять не меньше внимания, чем коже лица. «Мы часто игнорируем эту зону, считая ее незначительной. Но не увлекайтесь бальзамами для губ — они часто дают обратный эффект, если пользоваться ими часто. Вместо этого старайтесь поддерживать водный баланс и подберите вместе с косметологом хороший увлажняющий состав для губ. И да, раз в неделю используйте мягкий скраб».