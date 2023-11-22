Что вы точно не знали о нижнем белье: мифы и предрассудки

В вопросе выбора нижнего белья у представительниц прекрасного пола до сих пор возникают сомнения. Об этом говорит статистика запросов в поисковых системах. Хотя, казалось бы, все уже давно сказано на этот счет. Но дилемма, судя по интересу к данному вопросу, пока остается не разрешенной.

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Всем наконец следует разобраться в самых распространенных мифах и предрассудках по этому поводу и понять, где правда, а где вымысел.

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1. Нижнее белье должно быть только из натуральных тканей

По мнению специалистов, это правило должно работать исключительно для тех, у кого имеются какие-либо заболевания репродуктивных органов или нарушения микрофлоры слизистой. В остальных случаях – это вопрос тактильных ощущений, удобства и эстетики. Комфорт в носке могут обеспечивать и некоторые синтетические материалы.

2. Стринги опасны для здоровья

А вот это утверждение вовсе не миф. Как заявляют гинекологи, мода на стринги не так безопасна, как может показаться. Такая форма белья анатомически неестественная, поскольку создает давление на наружную часть женских половых органов. Это может спровоцировать некоторые виды гинекологических заболеваний, например, молочницу. Поэтому специалисты рекомендуют носить стринги как можно реже.

3. Нижнее белье на ночь лучше не надевать

В этом вопросе нет истины, и каждый решает для себя, что ему комфортнее. Гинекологи не видят ничего критичного том, чтобы прекрасные дамы надевали трусы под пижамные брюки или ночную рубашку. Хотя при отсутствии таковых кожа дышит лучше.

4. Нижнее белье опасно для женской энергии

Некоторые сторонники эзотерических направлений считают, что ношение трусов притупляет циркуляцию энергии в области органов малого таза, что влечет за собой ее застой и соответствующие последствия. Однако гинекологи на этот счет не дают никаких указаний. В этом вопросе женщина должна решить сама, как ей комфортнее – с бельем или без.

5. Тесное белье может вызвать женские болезни

Безусловно, это не миф. Тесное белье мешает нормальному кровотоку. Это может спровоцировать воспалительные процессы в организме. Поэтому трусы и бюстгальтер нужно подбирать строго по размеру, не давящие и свободные.

6. Нижнее белье нужно стирать отдельно от других вещей

На самом деле, это более гигиенично. И разделять носки, верхнюю одежду и нижнее белье вполне логично: речь не только о разной степени загрязненности, но и о том, что разная одежда прикасается к разным участкам тела.

7. Нижнее белье обязательно нужно гладить

Мнение о том, что глажка белья дополнительно "убивает" все бактерии и микробы после стирки, не более, чем миф. Как утверждают эксперты, стирка сама по себе достаточно хорошо убирает все болезнетворные микроорганизмы и патогены с белья.

8. Утягивающее белье вредит здоровью