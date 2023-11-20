Афро кудри в домашних условиях: простые способы

Актуальные тенденции в мире моды касаются не только предметов гардероба, но и причесок. Многих модниц интересует, как сделать афро кудри в домашних условиях? Подобная прическа способна привнести неординарные нотки в образ и создать неповторимый индивидуальный стиль. Для этого руководствуются весьма простыми способами, но с их помощью можно получить потрясающий результат.

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Простые способы сделать афро кудри

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Прическа идеально подойдет стройным девушкам, поскольку дополнительно подчеркнет их хрупкость. Обладательницам пышных форм и круглого лица лучше воздержаться от данного варианта укладки. Афро кудри получится создать как на длинные, так и на короткие волосы. Если девушка наделена от природы вьющейся структурой волос, но удастся обойтись минимальными средствами. Для воплощения прически достаточно воспользоваться фиксирующим средством – гелем, муссом, которое наносится на влажные пряди. Для этого распределите продукт равномерно и создайте кудри, используя пальцы или гребень с широкими зубьями.

На волосах, имеющих ровную структуру, потребуется прибегнуть к дополнительным средствам. Популярный вариант – воспользоваться плойкой или утюжком. Важно помнить, что высокие температуры способны негативно повлиять на состояние прядей. Чтобы этого не произошло, рекомендуется соблюдать необходимые меры предосторожности, к которым относится нанесение на волосы термозащитных средств.

Бигуди

Использование бигуди – популярный способ сделать афро кудри без плойки. Стоит учесть, что металлические приспособления негативно отражаются на состоянии волос, поэтому лучше взять пластмассовые бигуди. Кроме того, их не рекомендуется слишком часто оставлять на голове на ночь. Ускорить высыхание локонов поможет применение фена. Клео.ру предлагает воспользоваться следующей инструкцией с применением бигуди:

Вымойте волосы, просушите их полотенцем, чтобы они были влажными, но не мокрыми.

Равномерно нанесите на влажные волосы укрепляющий мусс или гель. Это поможет удержать кудри.

Разделите пряди на небольшие участки. Чем они меньше, тем более выраженными будут кудри.

Намотка на бигуди. Возьмите один участок волос и оберните его вокруг бигуди, начиная с кончика пряди и двигаясь к корням. Бигуди должны быть установлены вертикально, чтобы создать объемные кудри. Закрепите бигуди, чтобы они не скользили.

Высушите волосы с бигуди при помощи фена на низкой температуре. Это важно, чтобы избежать повреждения локонов. Дайте волосам полностью высохнуть.

Когда ваши волосы полностью высохнут, дайте им немного остыть перед тем, как распутывать кудри.

Осторожно удаляйте бигуди, начиная с кончиков прядей. Используйте немного масла для волос или сыворотку, чтобы предотвратить появление статического электричества и сделать кудри более блестящими.

Пользуйтесь пальцами или гребнем с широкими зубьями, чтобы разделить кудри и придать им желаемую форму.

Папильотки



Вымойте волосы, просушите их полотенцем до состояния влажности, но не мокрых, нанесите на укрепляющий мусс или гель, чтобы создать хорошую фиксацию для будущих кудрей.

Разделите волосы на несколько участков.

Возьмите один участок волос и обмотайте его вокруг папильотки (полоски ткани), начиная с кончика и двигаясь к корням. После этого туго завяжите папильотку.

Продолжайте обматывать все участки волос на папильотки.

Позвольте волосам полностью высохнуть. Это может занять несколько часов, поэтому подождите, пока кудри высохнут полностью.

Осторожно снимайте папильотки, начиная с кончиков волос.

Используйте пальцы или гребень с широкими зубьями, чтобы разделить кудри и придать им желаемую форму. Отличный способ достичь желаемого стиля без применения тепла и пересушивания волос – использование папильоток. Добиться желаемого результата поможет соблюдение следующих пошаговых действий:

Косички

Популярный вариант, чтобы сделать афро кудри в домашних условиях, – заплести пряди в косички. Преимуществом такого способа является то, что он практически не требует применения дополнительных средств. Для создания эффектной прически понадобятся лишь резинки, которыми скрепляют косички. Клео.ру рекомендует придерживаться следующих действий, чтобы получить желаемый результат:

Вымойте волосы и подсушите их до влажного состояния, нанесите на них укрепляющий мусс или гель.

Разделите волосы на несколько участков. Чем больше участков, тем более мелкие будут кудри.

Возьмите один участок волос и начните плести косичку от самого корня. Используйте технику косичек, близкую к африканской.

Зафиксируйте конец каждой косички резинкой для волос.

Позвольте волосам полностью высохнуть. Это может занять несколько часов, в зависимости от толщины косичек.

Осторожно расплетите косички, начиная с кончиков волос. Можете использовать масло для волос, чтобы предотвратить статическое электричество и облегчить процесс распутывания.

Используйте пальцы или гребень с широкими зубьями, чтобы разделить кудри и придать им желаемую форму.

Шпильки

На короткие или средние волосы прекрасно подойдет вариант создания афро кудрей с помощью шпилек. Для получения прически вымойте голову, промокните ее полотенцем, нанесите пенку или мусс для фиксации. Разделите шевелюру на небольшие участки и начинайте наматывать на них шпильки по форме восьмерке. Начинайте процесс, расположив шпильку максимально близко к корням. После высыхания прядей вытащите шпильки очень аккуратно, чтобы избежать растягивания завитков.

Этот метод дает нежные и естественные кудри. Если вы хотите более плотные кудри, можно использовать больше шпилек и завивать участки волос ближе друг к другу. Также помните, что результат может зависеть от текстуры ваших прядей, поэтому экспериментируйте, чтобы достичь желаемого эффекта.

Резинки

Простым и эффективным методом для создания афро кудрей является применение резинок для волос. Клео.ру предлагает воспользоваться следующей пошаговой инструкцией для создания стильной укладки:

Вымойте волосы, промокните их полотенцем, нанесите мусс или гель для фиксации.

Разделите шевелюру на небольшие прядки, каждую из них скрутите в тонкий жгут, а после в микропучок, зафиксируйте резинками.

Оставьте волосы в этом состоянии на ночь или подсушите феном. После снимите резинки и распустите локоны.

Плойка

При необходимости получить эффектную прическу в рекордные сроки обращаются к определенным приспособлениям. Простым решением будет воспользоваться плойкой для волос. Рекомендуется применять прибор с современным керамико-турмалиновым покрытием, чтобы минимизировать вредное воздействие на локоны. Плойку стоит подбирать с тонким полотном диаметром 9-19мм.

Прибор идеально подойдет, чтобы создавать укладку на длинные пряди. Их разделяют на несколько зон: макушку, затылок, бока, фиксируют при помощи зажимов. После этого локоны завивают по направлению снизу вверх и от затылка к вискам. Для этого высвобождают одну прядь и накручивают ее на плойку, удерживая около 5-10 секунд и после распуская. Участки ближе к корням рекомендуется оставлять прямыми, чтобы снизить негативное воздействие высоких температур на локоны.

Подведем итог