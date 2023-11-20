Не проводите так бритвой: как правильно брить зону бикини

Кто-то скажет, что эта тема сейчас неактуальна. Но может для одного человека. Для остальных круглый год важно поддерживать гладкость в нежном месте. Представьте, что у вас скоро первое романтичное свидание с новым возлюбленным, и продолжение следует. Конечно, вы хотите предстать перед визави во всей красе, чтобы он и волоска маленького не обнаружил.

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Из зала могут послышаться крики про восковую эпиляцию. Но для нее и шугаринга волосы нужно отращивать. А что, если они небольшой длины после предыдущего бритья? Конечно, в ход снова пойдет бритва.

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Вся сложность заключается в том, чтобы не оставить «пеньки» и не получить раздражение. Эксперты дают ценные рекомендации, как получить красивую линию бикини после бритья без всяких последствий.

Чем отличаются волосы в области бикини от других зон

В этой области часто возникает раздражение после использования бритвы. Вся проблема в структуре волос. Они вьющиеся, могут расти в разных направлениях, а сама кожа в нежной зоне тонкая. Неудивительно, что одно неосторожное движение может подарить врастание или воспаление. Легко также порезаться. Поэтому брить зону бикини нужно аккуратно и по схеме.

Сначала бритва

Как театр начинается с вешалаки, так удаление волос в зоне бикини начинается с правильной бритвы. Вы наверняка видели, как сейчас производители соревнуются в гонке, кто представит станок с большим количеством лезвий — 6, 8,12. Вам не нужно поддерживать рублем их стремление.

В отличие от ног, для нежной зоны нужно 3 — максимум 5 лезвий. Неважно, станок долгоиграющий или одноразовый, главное, чтобы у него была плавающая головка, которая повторяет контуры тела. Так снижается риск того, что вы порежетесь или сбреете только часть видимого волоска, способствуя его врастанию. Лезвие всегда должно быть острым. Так что, чаще меняйте кассеты. А одноразовые бритвы выбрасывайте после первого применения.

Постригите волоски

Если они слишком длинные, чтобы минимизировать риск врастания, лучше убрать длину с помощью ножниц, а уже потом приступать к бритью. Так, кстати, и бритва не будет сильно засоряться.

Распарьте кожу

Волсоки лучше размягчить, так они лучше будут поддаваться бритве. Для этого примите ванну. Обработайте зону с помощью мочалки или скраба, чтобы убрать ороговевшие клетки и высвободить видимые волоски. Это минимизирует риск врастания.

Используйте специальное средство для бритья

Бритве нужно обеспечить скольжение. Выберете вы гель, пенку, мусс, масло для бриться, не важно. Главное, покупайте средство с пометкой for woman. Это не маркетинговой ход. Предполагается, что женщины будут использовать продукт и в нежных зонах, поэтому в отличие от мужских, в составе вы не найдет спиртовых компонентов или ментола.

Правильно брейтесь

Натяните кожу, по ровной поверхности брить проще. Проводите в каждой зоне лишь по два раза, сначала по направлению роста волос, затем против. Не нажимайте сильно на бритву, чтобы не порезаться.

Некоторые зададутся вопросом: можно ли брить половые губы, особенно те, кому предстоит жаркая ночь. Эксперты говорят, что можно, только острожно. Для этого лучше поставить ногу на край ванной, нанести пенку, оттянуть необходимую зону, очень осторожно проводить по ней лезвием.

Увлажните кожу