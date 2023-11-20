Опубликована программа BRICS+ Fashion Summit

Делегации из 60 стран приедут в Москву для участия в BRICS+ Fashion Summit. С 28 по 30 ноября специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами. Более 200 спикеров – главы профильных ассоциаций, недель моды и школ моды, дизайнеры и байеры, производители и инфлюенсеры – примут участие в открытых обсуждениях и панельных сессиях. Деловая программа BRICS+ Fashion Summit пройдет в МКЗ «Зарядье» и на Хлебозаводе.

© Пресс-служба Фонд Моды

Регистрация на деловую программу открыта на официальном сайте мероприятия, а также в приложении Fashion Summit, которое доступно в магазинах приложений Google Play и Apple Store. Всего запланировано более 60 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. Прямая трансляция сессий BRICS+ Fashion Summit пройдет на платформе «ВКонтакте» в сообществе Московской недели моды, а также на российских и зарубежных сайтах.

Темы пленарных сессий: «Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка», «Гормон роста. Как стать быстрорастущим брендом», «Будущее уже наступило. Как технологии меняют индустрию моды».

Основная программа поделена на три блока: трек «Сотрудничество» направлен на объединение усилий для развития модного сегмента, трек «Предпринимательство» акцентирует внимание на бизнес-процессах и производственных вопросах, трек «Технологии» осветит инновации в сфере моды, уделив внимание в том числе и роли искусственного интеллекта в индустрии.

Среди иностранных спикеров

Янг Жиан, председатель cовета директоров Китайской ассоциации моды, Китай.

Алиа Кхан, председатель Исламского совета моды и дизайна, ОАЭ.

Парас Байроля, старший член правления Fashion Design Council of India, возглавляет Ассоциацию производителей одежды Индии (CMAI), Индия.

Грег Марагелис, декан Кейптаунского колледжа дизайна одежды (CTCFD), ЮАР; Дэвид Тлейл, креативный директор и основатель David Tlale Brand, ведущий дизайнер ЮАР.

Махди Галенови, генеральный директор в Iranian Public Diplomacy Foundation, Иран.

Али Харисма, национальный председатель Indonesian Fashion Chamber и директор Muslim Fashion Festival Indonesia, Индонезия.

Мубашар Насир Батт, председатель Пакистанской ассоциации производителей и экспортеров готовой одежды (PRGMEA), Пакистан.

Оливия Меркатор, cооснователь Brazil Immersive Fashion Week, Бразилия.

Прадип Джоши, генеральный директор и декан направлений прикладных, изобразительных и исполнительских искусств в Университете Амити, Индия.

Поль Антаки, сооснователь Egyptian Fashion Design Council, Египет.

Сиена Ли, киноактриса, основатель фешен-бренда Soulwant и сооснователь Suobao Film Group, Китай.

Руководители таких глянцевых изданий, как Marie Claire, Elle, Esquire, из разных стран и многие другие.

Среди российских спикеров

Алена Ахмадуллина, дизайнер и основатель бренда Alena Akhmadullina.

Алиса Боха, основатель и дизайнер бренда Monochrome.

Владимир Мельников, владелец и председатель совета директоров компании «Глория Джинс».

Геннадий Лохтин, руководитель продукта «Универмаг», «Яндекс Маркет».

Дмитрий Песков, cпециальный представитель Президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию.

Иван Воронин, директор по электронной коммерции, Сбер Бизнес Софт.

Мадонна Мур, журналистка и бывший главный редактор Peopletalk, основательница телеграм-канала MUR.

Алексей Жидковский, блогер.

Никита Худов, исполнительный директор SberAI.

Никита Шашкевич, руководитель категории Fashion в «Авито».

Оксана Костив, руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda, Проект Lamoda Planet.

Сергей Саркисов, основатель, вице-президент, ГК «Новард» (в группу компаний входит «Эконика») и многие другие.

Также на форум приедут участники из Великобритании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов и Франции.

Среди тем деловой программы: «Модные бренды как неотъемлемая часть айдентики мегаполиса», «(Не)лишний посредник. Public Talk с байерами», «В моде кадры. Какими компетенциями должен обладать fashion-предприниматель», «Маркетинг с вау-эффектом. Импакт-контент в модной индустрии», «Экологический пример заразителен. Как медиа и инфлюенсеры вдохновляют общество на осознанное потребление», «Звездный стиль в кадре и за кадром», «Дефицит сырьевой базы (при поддержке Центра материалов)», «Вакансии для искусственного интеллекта. Сможет ли нейросеть заменить дизайнеров, модных журналистов и инфлюенсеров?» и многие другие.

Участники Саммита затронут актуальные вопросы экологии и циркулярной экономики, расскажут про культурную апроприацию, обсудят влияние стиля звезд на модную индустрию и объяснят, как национальная самоидентификация помогает добиться успеха в бизнесе. Сквозной темой BRICS+ Fashion Summit станет демократизация моды: некоторые спикеры называют это «деколонизацией модной индустрии». Для устойчивого развития индустрии необходимо появление новых центров, определяющих тренды, ведь страны-основатели БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) являются не только крупными производственными хабами для мировой индустрии моды, но и становятся основными рынками потребления.

1–2 декабря в московском пространстве Хлебозавод (зал «Ангар») пройдет Форум новой модной индустрии в рамках BRICS+ Fashion Summit при поддержке Департамента по работе с сообществами VK. В формате публичных дискуссий спикеры Форума обсудят проблемы индустрии, лучшие кейсы российского модного бизнеса 2023 года, тенденции развития рынка, смыслы и социокультурный контекст современной моды. Среди спикеров – основательница универмага «Ремарк» Ирина Рябко, шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева, доцент кафедры экономики инноваций МГУ Елена Тищенко. Встречи с экспертами будут полезны предпринимателям, дизайнерам, представителям локального модного сообщества и всем интересующимся модой.

BRICS+ Fashion Summit станет уникальной возможностью для дизайнеров, студентов fashion-направлений, экспертов индустрии и всех, кто интересуется модой, улучшить свои профессиональные навыки, познакомиться с новыми подходами и перенять мультикультурный модный опыт.

Международный форум модной индустрии BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря и помимо деловой программы включит в себя: fashion-интенсив с участием профессоров из модных школ десяти стран; В2В-шоурум; модные показы; фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и многое другое. Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.