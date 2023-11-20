Adidas выпустит резиновые бахилы для кед
Компания Adidas планирует выпустить резиновые бахилы для своих кед Superstar. На новость обратило внимание издание Highsnobiety.
Модель называется Bubble shells и повторяет форму кед с тремя полосками по бокам и носком в форме ракушки.
Пока компания Adidas представила только образцы. Судя по публикуемым в социальных сетях фотографиям инсайдеров, резиновые бахилы будут представлены в нескольких цветах: оранжевом, мятно-зеленом, градиентном красно-синем и черно-красном.
Когда новика поступит в продажу, точно пока неизвестно. Но ходят слухи, что Bubble shells появятся на прилавках уже до конца этого года.
Мнения пользователей о прозрачных галошах Adidas разделились: кому-то они не понравились совсем, кто-то посчитал идею хорошим способом возродить популярность кед Superstar, а кто-то сожалеет лишь о том, что Bubble shells предназначены не для всех кроссовок.