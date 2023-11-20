Adidas выпустит резиновые бахилы для кед

Компания Adidas планирует выпустить резиновые бахилы для своих кед Superstar. На новость обратило внимание издание Highsnobiety.

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Модель называется Bubble shells и повторяет форму кед с тремя полосками по бокам и носком в форме ракушки.

Пока компания Adidas представила только образцы. Судя по публикуемым в социальных сетях фотографиям инсайдеров, резиновые бахилы будут представлены в нескольких цветах: оранжевом, мятно-зеленом, градиентном красно-синем и черно-красном.

@lin_second_/Соцсети

Когда новика поступит в продажу, точно пока неизвестно. Но ходят слухи, что Bubble shells появятся на прилавках уже до конца этого года.