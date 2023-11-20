Стилист перечислила модные наряды на новогодний корпоратив

Стилистка и тренд-аналитик Марина Воробьева перечислила россиянкам наряды, которые будут выглядеть модно на новогоднем корпоративе. Ее комментарий публикует НГС.

Эксперт отметила, что составить трендовый образ на данное мероприятие получится с помощью черно-розовой одежды и изделий из прозрачных тканей, например органзы или сетки. В то же время она посоветовала присмотреться к золотистым и серебристым пиджакам и брюкам и твидовым костюмам с добавлением люрекса.

Кроме того, можно добавить к наряду перья, стразы и украшения или выбрать для праздника блестящие мини-платья.

«Актуальны рюши и гипертрофированный объем, цветы-чокеры, текстильные цветы как элемент декора на платье или жакет в стиле Prada и Miu Miu», — также отметила собеседница издания.