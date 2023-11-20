В Balmain теперь можно виртуально примерить одежду и обувь

Модный дом Balmain анонсировал классную фишку! Теперь можно виртуально примерить одежду и обувь — новая функция будет доступна на официальном сайте бренда. В процессе создания этой удивительной функции команда сотрудничала с технологической фирмой Bods. Она уже давно специализируется на 3D-аватарах, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.

А ещё постоянные клиенты Balmain могут создать свою виртуальную копию и примерить одну цифровую одежду за другой, чтобы понять, как всё сидит на самом деле. И даже не надо мучиться с размерами! Уже сейчас можно примерить семь моделей одежды, классические ботинки и пять сумок. По мнению представителей модного дома, полезное нововведение снизит процент возврата товаров, а значит и загрязнения от доставки.