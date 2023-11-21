Какие пластические операции стоит делать в разном возрасте

Пластическая хирургия с каждым годом становится не только популярнее, но и доступнее. Возможность усовершенствовать свою внешность и сохранить молодость мотивирует людей прибегать к эстетической хирургии не только в более зрелом, но и в юном возрасте.

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Каждому возрастному этапу характерны свои наиболее популярные операции. Какие именно, рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург Игорь Белый.

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До 30 лет

Чаще всего молодые люди прибегают к пластической хирургии в случае врожденных дефектов и несовершенств внешности, которые особенно хочется исправить в юном возрасте. Среди операций, которые особенно популярны у молодых, — блефаропластика, подтяжка лба и бровей, липосакция подбородка, а также исправление асимметрии лица. В большинстве случаев в юном возрасте можно обойтись косметологией, однако существуют такие проблемы, как грыжи на нижних веках, нависшие брови и веки, отложения в области шеи, которые решить кроме как с помощью пластики невозможно, а откладывать операцию на более позднее время не рекомендуют врачи.

При этом восстановление у молодых пациентов проходит быстрее.

После 30

Девушки после 30 часто прибегают к блефаропластике. Коррекция нависших век раскрывает взгляд и придает внешности более молодой вид. В зависимости от ситуации прибегают к круговой блефаропластике, которая направлена на удаление не только лишней кожи верхнего века, но и жировых грыж под глазами, обеспечивая комплексное омоложение периорбитальной области.

Второй по популярности пластической манипуляцией у девушек 30+ является маммопластика. Множество женщин по всему миру обращаются именно за ней, чтобы увеличить или уменьшить размер груди, а также исправить асимметрию.

Одной из основных проблем в бальзаковском возрасте являются изменения тела после беременности, родов и кормления грудью. В этом случае девушки, которые не хотят изменять размер с помощью имплантов, обращаются за такой процедурой, как подтяжка груди, которая возвращает прежний вид и упругость форм.

После 40

В этот период уже более ярко дают о себе знать возрастные изменения:

появляются признаки птоза;

нависающие веки;

брыли;

кожа теряет тонус;

снижается синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Все это прямым образом отражается на внешнем виде кожи лица и шеи.

В этом возрасте не теряет своей актуальности блефаропластика, которая помогает решить вопрос уставшего взгляда за счет коррекции нависших век и мешков под глазами.

В возрасте 40+ косметологические процедуры в борьбе с возрастными изменениями уже практически бессильны, поэтому тут уже обращаются за чек-лифтингом (омоложение центральной части лица и нижних век) и топ-лифтингом (подтяжка лба и бровей).

В этом случае происходит комплексная подтяжка, которая имеет естественный и продолжительный эффект.

После 50 и старше

В элегантном возрасте, как правило, требуется уже тотальное преображение, затрагивающее все зоны лица, например, SMAS-подтяжка, или, как ее часто называют, круговая подтяжка лица. С помощью нее можно решить за одну операцию сразу ряд проблем: брыли, поплывший овал лица и многое другое.