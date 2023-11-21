Как правильно ухаживать за кожей лица и рук зимой: рекомендации косметолога

В холода кожа лица и рук постоянно теряет влагу, причем как дома из-за включенных радиаторов, так и на улице из-за ветров и смены температуры воздуха. Какие косметические средства помогут справиться с этой проблемой, рассказала доктор медицинских наук, дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

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«Защитные кремы в холода должны не увлажнять, а удерживать влагу. А увлажняющие кремы не надо использовать на улице в морозный день. И даже поздней осенью и зимой нужно применять солнцезащитные кремы», – посоветовала врач.

Жабоева порекомендовала при холодном ветре дополнительно защищать лицо одеждой (капюшонами, платками), особенно это касается обладателей чувствительной кожи, а также страдающих розацеа или угревым заболеванием. Увлажняющие средства, по словам косметолога, можно использовать вечером.

При этом не стоит делать упор на жирные кремы, лучше отдать предпочтение восстанавливающим гидромантию кожи. Также очень действенны маски на водно-гелевой основе. Подобные средства есть и для кожи рук – например, маски-перчатки. И не стоит забывать при выходе на улицу всегда надевать перчатки или варежки, а также регулярно пользоваться кремом, передает радио Sputnik.