Врач развеял миф о предельном возрасте для пластических операций

Конкретного возраста, после которого было бы поздно сделать первую пластическую операцию, не существует, рассказал пластический хирург Игорь Белый в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, к хирургической коррекции внешности есть только индивидуальные показания.

© News.ru

Если есть желание, первую операцию можно осуществить и в 60, и в 70, и в 80 лет. Не существует никаких рамок и условностей, главное — желание и отсутствие медицинских противопоказаний к операции, — заявил врач.

Хирург отметил, что для каждого возраста характерны особые запросы к пластическому хирургу. Так, люди старше 40 лет чаще обращаются за чек-лифтингом (омоложение центральной части лица и нижних век) и топ-лифтингом (подтяжка лба и бровей). А вот после 50 лет пациенты просят хирургов о круговой подтяжке лица.