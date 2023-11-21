С чем носить грубые ботинки, чтобы выглядеть женственно

Романтичные образы для свиданий и в офис.

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Ботинки, когда-то созданные для военных, в которых и в бою удобно, и в полях, в 90-е стали частью повседневного гардероба бунтарей. Грубая обувь сначала прославилась благодаря рок-музыкантам, а позже дошла до подиумов, став частью высокой моды.

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Грубые ботинки есть в коллекциях Marc Jacobs, Prada и других. Еще до эпохи инфлюенсеров звезды демонстрировали на карсных дорожках то, что поражало воображение модных критиков. Они комбинировали грубые ботинки и вечерние платья. И, если тогда, это было пощечиной общественному вкусу, то сейчас — образы на каждый день.

За счет своей фактуры армейские ботинки сочетаются с любыми вещами в градеробе. И в этом сезоне они снова фавориты. Подберите для себя инетерсную пару грубых ботинок на зиму, а мы подскажем, с чем они сочетаются лучше всего.

Грубые ботинки и платья

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Армейские ботинки, выступая на контрасте, не лишают платья женственности, а как раз наоборот, подчеркивают ее. Превращают образ в повседневный, но добавляют изюминки. Самое трендовое сочетание — платье в стиле бохо, кожаный жакет и грубые ботинки. Женственность и бунтарство — два в одном.

Грубые ботинки и длинные юбки

WomanHit.ru

Ботинки хорошо обыгрывают любые длинные юбки — от джинсовых до кожаных. Тренд для тех, кто собирается на прогулку или у кого нестрогий дресс-код в офисе — свитер, плюс длинная юбка с анималистичным принтом и грубые ботинки. И вы в команде инфлюенсеров.

Грубые ботинки и классический костюм

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Ботинки не лишают офисный образ строгости, но добавляют расслабленных ноток. Они сочетаются с классическими костюмами, пиджаком и брюками скинни. В грубых ботинках очень удобно порхать из офиса на переговоры, а потом на презентацию.

Грубые ботинки и мини-юбка

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Если вы хотите, чтобы ваши ноги казались длиннее, надевайте черные колготки, мини-юбку и любой верх. Удивительно, но в такой комбинации грубые ботинки вытягивают рост.

Грубые ботинки и колготки с принтом

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Этот образ уже не раз повторили инфлюенсеры. Сочетание черной мини-юбки или шорт, черных колготок с принтом (горошек, полоски, сеточка), длинного жакета превращают вас в законодательницу мод. Более того, такой ансамбль делает визуально выше и стройнее.

Грубые ботинки и кожа

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Грубые ботинки и кожаные штаны, брюки или шорты созданы друг для друга. Родственные по идеологии вещи добавляют в образ бунтарства сродни рок-н-роллу. При этом сам ансамбль выглядит стильно, если его подобрать в классических тонах.

Грубые ботинки и джинсы

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