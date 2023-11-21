Простые советы для эффектного макияжа глаз

Эти приемы легко освоить.

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Тени для век могут подвести так же, как подводка. При неправильном нанесении лечь пятном, исказить взгляд.

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Чтобы глаза стали выразительными, воспользуйтесь этими советами от профессиональных визажистов.

Начните с нанесения базы

Визажист Лайра Шепард советует обязательно подготовить веки к нанесению теней, чтобы они продержались дольше. Для этого вам нужна специальная база под тени. Для жирной кожи выбирайте матирующую, для сухой — увлажняющую. База выравнивает поверхность века, помогает ровно нанести тени, а также фиксирует их, чтобы не забились в складку.

Берите нейтральную палитру

Новичкам в деле нанесения теней визажист Анна Дингис советует присмотреться к нейтральной палитре. А именно — бежево-коричневой. Начинайте нанесение с самого светлого оттенка. Бежевым выделите все веко, затем светло-коричневым внешний уголок глаза от середины века.

Тщательно растушуйте, можете добавить еще слой светло-коричневых теней, если хотите поярче. Кончик у внешнего уголка не выводите вниз, а направляйте к виску. Чтобы взгляд был открытым, а не усталым.

Попробуйте трюк блогеров

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Если вы хотите получить идеальный дымчатый макияж, попробуйте простой трюк блогеров. Нанесите тени на веко полосами, от светлого оттенка к темному. Затем растушуйте.

Поднимите веки

Лайра Шепард предлагает такую схему. Сначала светлым оттенком выделите все веко, затем проработайте складку века светло-коричневыми тенями. От середины века к внешнему уголку нанесите коричневые тени, выводите по направлению к виску, создавая эффект лисьего взгляда.

Растушуйте все с помощью самого светлого оттенка, который наносили на подвижное веко, чтобы не было резких переходов. Используйте кремовые тени Если вам сложно освоиться с кистями и палеткой, купите кремовые тени — бежевые и коричневые оттенки. Такую текстуру легко наносить с помощью пальцев, варьировать степень покрытия оттенка — от самого яркого до полупрозрачного.

Рисуйте стрелки с помощью теней