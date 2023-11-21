Простые советы для эффектного макияжа глаз
Эти приемы легко освоить.
Тени для век могут подвести так же, как подводка. При неправильном нанесении лечь пятном, исказить взгляд.
Чтобы глаза стали выразительными, воспользуйтесь этими советами от профессиональных визажистов.
Начните с нанесения базы
Визажист Лайра Шепард советует обязательно подготовить веки к нанесению теней, чтобы они продержались дольше. Для этого вам нужна специальная база под тени. Для жирной кожи выбирайте матирующую, для сухой — увлажняющую. База выравнивает поверхность века, помогает ровно нанести тени, а также фиксирует их, чтобы не забились в складку.
Берите нейтральную палитру
Новичкам в деле нанесения теней визажист Анна Дингис советует присмотреться к нейтральной палитре. А именно — бежево-коричневой. Начинайте нанесение с самого светлого оттенка. Бежевым выделите все веко, затем светло-коричневым внешний уголок глаза от середины века.
Тщательно растушуйте, можете добавить еще слой светло-коричневых теней, если хотите поярче. Кончик у внешнего уголка не выводите вниз, а направляйте к виску. Чтобы взгляд был открытым, а не усталым.
Попробуйте трюк блогеров
Если вы хотите получить идеальный дымчатый макияж, попробуйте простой трюк блогеров. Нанесите тени на веко полосами, от светлого оттенка к темному. Затем растушуйте.
Поднимите веки
Лайра Шепард предлагает такую схему. Сначала светлым оттенком выделите все веко, затем проработайте складку века светло-коричневыми тенями. От середины века к внешнему уголку нанесите коричневые тени, выводите по направлению к виску, создавая эффект лисьего взгляда.
Растушуйте все с помощью самого светлого оттенка, который наносили на подвижное веко, чтобы не было резких переходов. Используйте кремовые тени Если вам сложно освоиться с кистями и палеткой, купите кремовые тени — бежевые и коричневые оттенки. Такую текстуру легко наносить с помощью пальцев, варьировать степень покрытия оттенка — от самого яркого до полупрозрачного.
Рисуйте стрелки с помощью теней
Новичков в деле рисования стрелок также выручат тени. Скошенную кисть (например, для бровей или нанесения кремовой подводки), обмокните в консилер, затем возьмите кистью коричневые тени, подчеркните линию роста ресниц верхнего века, выводя кончик стрелки по направлению к брови. Стрелку всегда можно растушевать или вообще стереть, если не получилось. С лайнером такой трюк не пройдет.