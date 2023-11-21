Как не дать губам обветриться в холодную погоду

Каждый зимой сталкивается с проблемой обветренных и потрескавшихся губ, но специальные бальзамы могут стать спасением.

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Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в интервью «ФедералПресс» подчеркнула, что оптимальным выбором для увлажнения и защиты губ станет бальзам, который приятен в использовании.

Егорова предостерегла от использования кремов для ухода за губами из-за высокого содержания воды, которая на морозе может только усугубить ситуацию. Она также отметила важность внимательного изучения состава продуктов, подчеркивая, что даже средства, кажущиеся безопасными, могут содержать в себе красители, ментол, фенолы и салициловую кислоту, что может вызвать раздражение и обезвоживание губ.