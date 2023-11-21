Как не дать губам обветриться в холодную погоду
Каждый зимой сталкивается с проблемой обветренных и потрескавшихся губ, но специальные бальзамы могут стать спасением.
Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в интервью «ФедералПресс» подчеркнула, что оптимальным выбором для увлажнения и защиты губ станет бальзам, который приятен в использовании.
Егорова предостерегла от использования кремов для ухода за губами из-за высокого содержания воды, которая на морозе может только усугубить ситуацию. Она также отметила важность внимательного изучения состава продуктов, подчеркивая, что даже средства, кажущиеся безопасными, могут содержать в себе красители, ментол, фенолы и салициловую кислоту, что может вызвать раздражение и обезвоживание губ.
По мнению эксперта, в составе эффективного бальзама для губ должны присутствовать пчелиный воск, церамиды и натуральные компоненты, такие как мед, зеленый чай, гель алоэ вера и кокосовое масло, которые успокаивают кожу и максимально защищают ее от негативных воздействий окружающей среды.