Дизайнеры из двенадцати стран проведут показы на BRICS+ Fashion Summit

В рамках BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря свои коллекции на подиуме представят дизайнеры из 12 стран, включая Россию.

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китайский бренд нестандартной классики CHNNYU;

бразильский дизайнер яркой одежды Lucas Leão;

египетский бренд высокой моды Hany El Behairy Couture;

звезда Istanbul Fashion Week Arzu Kaprol;

аргентинский бренд SADAELS;

дизайнер из Эфиопии Kunjina;

белорусские бренды с коллективным показом Belarus Fashion Council presents: NIV NIV by KATSIARYNA NESTSIARUK, OVRSƧ by JULIA MEDNIK;

приверженец классического стиля — сербский бренд Batakovic Belgrade;

индийские дизайнеры riteshkumar, KHANIJO, Naushad Ali и Shruti Sancheti;

один из самых известных модельеров ЮАР David Tlale, коллекции которого демонстрировались на Нью-Йоркской и Парижской неделях моды. Свои новые коллекции в Москве покажут:

Россию на подиуме BRICS+ Fashion Summit представит Алена Ахмадуллина и ее одноименный бренд Alena Akhmadullina. Команда профессионалов бренда KEVIN.MURPHY будет создавать стильные и трендовые укладки к каждому образу. По итогу BRICS+ Fashion Summit расскажет, как их можно повторить в телеграм-канале Московской недели моды. Список дизайнеров для участия в показах BRICS+ Fashion Summit был определен международным комитетом Саммита.

Для презентации коллекций международных дизайнеров были выбраны знаковые площадки Москвы: подиумные показы состоятся в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее. Прямая трансляция показов BRICS+ Fashion Summit пройдет в официальном сообществе Московской недели моды ВКонтакте, а также на российских и зарубежных сайтах.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет с 28 ноября по 2 декабря и помимо модных показов будет включать в себя деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и многое другое. Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Узнать больше о модном форуме и следить за всеми новостями BRICS+ Fashion Summit можно на официальном сайте.