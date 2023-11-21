51-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты

«Я не думаю, что они обязательно сработают. Хотя я помню, как у моей матери [Блайт Даннер] были эти штучки, когда я была маленькой, и она приклеивала их ко лбу. На самом деле у нее не так много морщин, так что, возможно, эффект есть», — подытожила актриса.