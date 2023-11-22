Наталья Рудова раскрыла свои секреты красоты

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова в беседе с «Комсомольской правдой» призналась, что поддерживать молодость и красоту ей помогают диета и косметолог.

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По словам актрисы, свои природные данные она поддерживает с помощью различных процедур, среди которых уколы красоты.

Рудова подчеркнула, что для того, чтобы выглядеть классно, необходимо «ухаживать за собой, что-то подделывать, корректировать». Она подчеркнула, что важно сохранять индивидуальность.

Наталья не против пластических операций, и если ей они понадобятся, то она их сделает. Однако уточнила, что «полностью перекраивать себя не будет.