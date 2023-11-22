Женщина пожаловалась на отсутствие подруг из-за своей красоты

Жительница Великобритании назвала свою красоту проклятием и пожаловалась на отсутствие подруг. Об этом сообщает Daily Star.

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55-летняя Фрэн Сойер из города Бейзингсток, графство Гэмпшир, рассказала, что у нее никогда не получалось долго поддерживать близкие отношения с другими женщинами, так как они завидовали ее красоте и умению хорошо одеваться.

Сойер уверяет, что даже в школе, куда ходили ее дети, родительницы других учеников постоянно бросали на нее осуждающие взгляды. Она вспомнила ситуацию, когда старший учитель попросил ее парковаться подальше от входа в школу, так как она «расстраивала других дам».

Британка призналась, что раньше такое отношение ранило, но со временем она поняла, что женщины просто завидуют ее красоте.

«Раньше это очень задевало меня, но потом что-то щелкнуло в мозгу, и я подумала: "Так значит, я особенная! Я собираюсь заработать на этом и дать им тему для разговоров"», — рассказала Сойер.

Женщина начала продавать свои эротические фотографии в интернете и не только неплохо заработала, но и сумела собрать 100 тысяч фунтов на благотворительные цели.

«Было немало женщин, которые говорили: "Зачем ты снимаешь сексуальные сторис в 50 лет? Тебе должно быть стыдно". Но я уже привыкла к повешенному на меня ярлыку», — заявила британка.