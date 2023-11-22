Эксперты перечислили топ провальных подарков мужчине на Новый год
На Новый год мужчине россиянкам призвали не дарить рабочие инструменты. Редакция женского журнала Marie Claire провела анализ и опубликовала список самых бесполезных презентов.
«Если вы не терпите что-то из увлечений партнера, это не значит, что вы должны пытаться заменить его интересы своими – мол «держи, дорогой, абонемент в спортзал, хотя ты и не любишь спорт», – передают эксперты.
Эксперты отмечают, что сегодня люди часто распрелеляют домашние дела, поэтому кухонная утварь для женщин и инструменты для мужчин – устаревшие подарки.
Не стоит презентовать дрель и комплект отверток избраннику, если не уверены, что он регулярно ими пользуется.
Кроме того, мужчинам не следует преподносить в качестве подарка домашнее животное. Питомец может быть не нужен мужчине, а в случае расставания придется делить любимца, передает Marie Claire.