Названы три главных цвета в одежде для встречи Нового года

Креативная команда бренда modi назвала три главных цвета в одежде для встречи Нового года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 ноября.

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Так, специалисты посоветовали обратить внимание на красный, который означает роскошь, богатство и успех. При этом к нему можно добавить золотистые тона.

Кроме того, в праздничные образы рекомендуется задействовать зеленый цвет. Он, в свою очередь, является символом природной энергии. В связи с этим представители марки предложили сделать выбор в пользу аккуратного вечернего платья или брючного костюма, но в то же время отказаться от белых рубашек.

Вдобавок собеседники издания отметили фиолетовый цвет. Однако не все его оттенки могут подойти для новогодних образов. По мнению экспертов, лучше избегать темно-фиолетовых, сделав акцент на более яркие. Так, в праздничную ночь можно надеть брюки насыщенного фиолетового цвета с блестящим топом.

Что касается мужчин, то им рекомендуется присмотреться к нарядам темных тонов. Например, классический бордовый костюм в сочетании с галстуком или бабочкой.