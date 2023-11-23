Хирург назвал россиянкам выдающие отсутствие вкуса пластические операции

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал россиянкам выдающие отсутствие вкуса пластические операции. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 23 ноября.

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В первую очередь специалист отметил манипуляции, придающие внешнему виду кукольные черты лица. Так, к ним относятся узкий и маленький вздернутый нос, неестественно подтянутые брови, точеные скулы и острый подбородок. В данный список эксперт также добавил избыточное применение инъекционных препаратов.

Кроме того, Алексанян обратил внимание на излишний липофилинг и удаление комков Биша. По словам эксперта, многие девушки, которые от природы обладают пухлыми щеками, прибегают ко второму вмешательству с целью сделать черты лица более четкими. Однако с возрастом подобные изменения становятся подвержены морщинам и заломам.

Липофилинг, в свою очередь, популярен у женщин зрелого возраста, посколько с помощью него можно скорректировать овал лица.

«При одном условии — высоком профессионализме и опыте врача. Нужен точный и практически ювелирный расчет объема жира, который будет удален, иначе из-за недостатка подкожно-жировой клетчатки кожа станет опускаться, овал лица поплывет вниз и станет деформированным», — объяснил Алексанян.

В заключение собеседник издания выделил раннюю подтяжку, которую не стоит делать молодым девушкам. По мнению медика, если контур лица подвергся незначительным возрастным изменениям, то сделать небольшую коррекцию рекомендуется с помощью малоинвазивных методик.