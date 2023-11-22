Хейли Бибер выбрала образ в винных оттенках для этой зимы
В этом году Хейли Бибер решила носить наряды в одной цветовой гамме. Мы видели, как она брала на вооружение самые вирусные тренды TikTok, и с наступлением зимы Хейли продолжает отдавать предпочтение необычным моделям в сезонных оттенках. В эти выходные Хейли была замечена в наряде насыщенных тонов красного бордо.
В выходной день в Нью-Йорке модель показала наряд, напоминающий большой бокал красного вина. В её образ вошло пальто с широкими лацканами, акцентными плечами и узкой талией насыщенного виноградного цвета, которое она сочетала с минималистичными зимними вещами: чёрным джемпером и кожаной мини-юбкой от Lado Bokuchava с едва заметным рисунком. Хейли дополнила образ прозрачными колготками от Calzedonia, своими фирменными микросолнцезащитными очками, кожаными туфлями Mary Jane на изящном блочном каблуке и сумкой.
Зимние пальто насыщенных виноградных оттенков — элегантная альтернатива тёмно-синей, чёрной и серой верхней одежде, а длина и силуэт этой вещи делают её ещё более роскошным. Бибер уже давно стала послом силуэта XXL: последние несколько сезонов она живёт в пальто больших размеров с широкими плечами, и это придаёт дополнительный лоск любому зимнему образу. В этом году в коллекциях сезона осень-зима 2023 преобладают огненно-красные цвета, однако тем, кто не готов к драматизму смелых алых или малиновых оттенков, стоит последовать примеру Бибер и выбрать более глубокие виноградные тона.