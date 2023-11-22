Трихолог предупредила, что редкое мытье головы ведет к облысению

В TikTok активно обсуждается тренд, в котором утверждается, что редкое мытье головы сохранит волосы здоровыми, потому что их портят компоненты шампуня.

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Хотя некоторые уверены, что "тренировка волос" редким мытьем головы делает их более здоровыми и менее жирными, трихологи предупреждают, что недостаточное мытье может привести к неблагоприятным последствиям, включая выпадение волос.

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В частности, трихолог Кейт Холден рассказала изданию Sun:

«Мытье волос жизненно важно для поддержания чистоты наших волос и кожи головы. Оно удаляет жир, перхоть, грязь, загрязнения, вредные микроорганизмы и остатки средств по уходу за волосами, которые могут вызвать раздражение кожи головы и потускнение волос».

Эксперт отметила, что намокание волос действительно может привести к их ломкости, а выбор неправильного шампуня для вашего типа волос вполне может испортить или перегрузить ваши локоны. Однако необходим тонкий баланс, и более внимательное отношение к продуктам, которые вы используете. Это будет гораздо полезнее, чем решение мыть голову редко.

На самом деле, по словам Кейт, недостаточное мытье волос может привести к себорейному дерматиту — очень неприятному типу перхоти, которое ведет к покраснению и зуду кожи головы, жирности, шелушению и, в конечном итоге, к выпадению волос.

Трихолог объяснила:

«Перхоть и себорейный дерматит преимущественно вызываются грибком, обитающим на коже головы, который питается маслами и производит кислоту, называемую олеиновой. Около 50 процентов взрослых чувствительны к олеиновой кислоте, поэтому, когда грибок производит эту кислоту, ваша кожа головы реагирует раздражением, зудом и выработкой большего количества клеток кожи, защищая себя».

Она предупредила:

«Себорейный дерматит и воспаление кожи головы могут вызвать тип выпадения волос, называемый телогеновой алопецией, который вызывает повышенное выпадение волос по всей коже головы».

Имея это ввиду, Кейт рекомендовала бы мыть голову шампунем как минимум раз в неделю, чтобы сберечь волосы и сохранить их здоровье.