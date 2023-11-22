Россиянкам назвали четыре неудачные пластические операции

Доктор медицинских наук, профессор и пластический хирург Тигран Алексанян перечислил россиянкам четыре неудачных вида пластики, о которых они могут пожалеть. Соответствующий материал публикуют «Страсти».

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По словам эксперта, часть популярных ранее хирургических вмешательств вошли в стоп-лист у компетентных врачей. Среди них, как утверждает медик, — удаление комков Биша. «Выглядят такие последствия очень неэстетично. Но, к сожалению, даже современная медицина в данном случае бессильна. Последствия невозможно убрать путем пластической хирургии», — предупредил Алексанян.

Помимо этого, собеседник издания назвал манипуляцию, к которой прибегают после неудачного перманентного макияжа бровей — броуфилинг. Хирург предупредил, что данная операция чревата видимыми рубцами. «После ее проведения путь к красивым бровям возможен только через новый перманентный макияж. Надо ли говорить, что нарисованные брови никогда не заменят естественные? К сожалению, исправить последствия броулифта невозможно», — заявил специалист.

Среди прочего, Алексанян отметил ринопластику, ориентированную на получение маленького, тонкого и вздернутого носа. «Инстанос выглядит как свиной пятачок, делает лицо искусственным и выглядит странно», — высказался он.

В заключение доктор также обратил внимание на коррекцию форм бровей — булхорн. Мужчина подчеркнул, что с наступлением первых признаков старения послеоперационные рубцы опускаются и становятся видимыми.