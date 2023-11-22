Стилист посоветовал носить шубы из натурального меха

"Шубы возвращаются. И да, я говорю о шубах из натурального меха. Многие и не переставали их носить — только выбирали винтажные модели. А сейчас постепенно присматриваются и к новым шубам из бутиков. Так что жителям холодных регионов и поклонникам натурального меха советую присмотреться", — написал эксперт.