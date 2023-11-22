Стилист посоветовал носить шубы из натурального меха

Стилист Алеко Надирян посоветовал носить шубы из натурального меха
Российский звездный стилист Алеко Надирян посоветовал носить шубы из натурального меха. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам эксперта, зимой будут актуальны натуральные шубы.
"Шубы возвращаются. И да, я говорю о шубах из натурального меха. Многие и не переставали их носить — только выбирали винтажные модели. А сейчас постепенно присматриваются и к новым шубам из бутиков. Так что жителям холодных регионов и поклонникам натурального меха советую присмотреться", — написал эксперт.
В конце сентября Алеко Надирян назвал трусы на колготки новым трендом. В качестве доказательства он привел фотографии с показов и стритстайл съемок, на которых модели сочетали нижнее белье с колготками, жакетами, чулками и пуховиками.
"Тренд реально набирает обороты, и, думаю, к следующему лету ходить в трусах будет не только приемлемо, но и актуально", — заявил Надирян.