Модель Эльза Хоск вышла на публику с сумкой от российского бренда 12Storeez
Шведская модель и одна из "ангелов" Victoria's Secret Эльза Хоск снялась с сумкой российского бренда 12Storeez. Снимки появились в Instagram. Перед камерой "ангел" Victoria's Secret позировала в розовом мини-платье и красном кружевном комбинезоне. Съемка проходила у загородного дома.
"Выбор модели Эльзы Хоск — сумка Minimalist сразу в двух исполнениях: белой коже и красной замше. Лаконичная форма, небольшой размер и вместительность делают изделие эффектным аксессуаром как для повседневных образов, так и для особых выходов", — говорится в посте бренда. Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках.
Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как "здоровье".
"Helsa — это мое любовное письмо к Скандинавии, где я выросла. Это дань женской силе и красоте, а также ода природе. Ткани, цвета и фасоны вдохновлены моими любимыми предметами первой необходимости, которые я беру с собой, чтобы провести время на островах за пределами Стокгольма", — представила марку модель.