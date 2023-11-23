Косметолог назвала помогающие сохранить красоту и молодость продукты
Сохранить красоту и молодость кожи поможет правильное питание. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматолог Кристина Малкина. Она подчеркнула, что питание должно быть разнообразным.
— Чем шире рацион, тем больше полезных веществ, которые препятствуют старению клеток, попадает в организм, — пояснила медик в беседе с «Известиями».
По ее словам, в ежедневном рационе человека всегда должны присутствовать полезные жиры, витамины, макро- и микроэлементы, белки и углеводы.
Для сохранения молодости кожи косметолог порекомендовала добавить в рацион зеленые овощи и фрукты — авокадо, брокколи, шпинат, киви, ягоды. Они содержат витамины С и Е, улучшающие кровообращение и способствующие выработке коллагена. Также они помогут бороться со свободными радикалами, которые вызывают старение кожи.
Кроме того, по словам Малкиной, налегать стоит на рыбу — сардина, скумбрия, лосось и тунец являются источниками омега-3 жирных кислот, которые борются с воспалениями, стимулируют обновление клеток, поддерживают уровень увлажненности кожи.
Еще полезны для кожи миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа, фасоль, чечевица и нут, так как в них содержится большое количество белка и антиоксидантов, способствующих омоложению кожи.