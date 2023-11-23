Стилистка посоветовала избавиться от шести вещей в гардеробе

Стилистка и организатор пространства Кейтлин Джеймс назвала шесть вещей, от которых нужно избавиться. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

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В первую очередь специалистка посоветовала исключить из гардероба рубашки с галстуками, шарфы с бахромой и узором. По ее мнению, данные изделия давно утратили свою актуальность и смотрятся по-детски.

Кроме того, в список попали широкие ремни и массивные ожерелья яркой цветовой гаммы. В первом случае Джеймс рекомендовала присмотреться к узким и элегантным поясам, а во втором — к тонким цепочкам из золота, украшенным жемчугом.

В заключение эксперт выделила свитеры с открытыми плечами и платья с высоким или низким разрезом. «Мне кажется, что такие платья больше не актуальны. Я чувствую, что мы можем вытащить их из наших шкафов и перейти на что-то более сложное, например на юбки-трапеции или шелковые макси», — заявила она.