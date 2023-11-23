Шикарный минимализм: почему вам нужно примерить скандинавский стиль в одежде

С недавних пор соцсети захватили скандинавские фешен-блогеры, они стали диктовать тренды на свой манер и вызвали широкий интерес у публики во всем мире. На волне популярности хюгге в интерьере, неудивительно, что в моду проник особый стиль одежды холодных стран (Норвегия, Финляндия, Дания, Шотландия).

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Фолловеры с возбуждением ждут очередную скандинавскую неделю моды и ловят тренды сразу прямо с подиумов. Чем прославился фэшн стиль хюгге, и что стоит добавить к себе в гардероб.

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Что такое скандинавский стиль в моде

Фэшн-эксперты говорят о двух течениях в скандинавской моде: шикарном минимализме и расслабленном максимализме. В Норвегии и Швеции одеваются элегантно и изысканно, как в Париже. Из-за количества трендсесттеров сейчас Стокгольм вообще получил прозвище «Скандинавский Париж».

В Дании наоборот ценят индивидуальность, простоту, но в то же время яркие цвета, принты, безумные сочетания в одежде. Именно здесь в магазинах вы найдете невероятное количество колготок безумных цветов с разными орнаментами, странные по форме шапки и нереальных расцветок пиджаки из раличных материалов. А на улице можете увидеть девушек и парней, которые одеты в сочетания несочетаемого. Но при этом они выглядят невероятного стильно, потому что умеют нести свой образ. Фэшн-эксперты оценивают датское направление, как неряшливый стиль, но при этом интересный.

Как одеваться в более скандинавском стиле

В концепте данной стилистики можно выбирать как стильный монохром, так и яркие образы.

Все просто

Если вы когда-нибудь были в скандинавских странах, то заметили, что люди здесь одеваются достаточно просто. Они не гонятся за лейблами, необычными лекалами. Основной посыл — смарт кэжуал. Одежда должна быть удобной и качественной, носится долго.

Чтобы прослыть стильным скандинавом, достаточно выбрать монохромный ансамбль одежды. Например, бежевый вязаный костюм или цвета слоновой кости.

Вообще, в вашем гардеробе должны поселится базовые вещи простого кроя — рубашки, майки, прямые джинсы, брюки, несложносочиненные жакеты.

Слой за слоем

В скандинавских странах балом правит многослойность. И это неудивительно, ведь здесь очень холодно. Ну, прямо как у нас, в России. А значит, надевайте рубашку поверх свитера (именно так), следом жакет. Сочетайте с брюками прямого кроя или джинсами, добавьте стильный шарфик на шею, и вы на волне скандинавской моды.

Только комфорт

Стильно — равно комфортно. А значит никаких каблуков, выбирайте обувь на плоской подошве, джинсы скинни замените на мамс или прямого кроя. А юбки-карандаши, на А-силуэт.

Инвестируйте в вечность

На одну базовую вещь можно поратить приличную сумму денег, но носится она будет долго. Ведь вы платите за качество. Скандинавы готовы отдавать кровные не за лейбл, а именно за вещи из хороших тканей, достойного пошива и кроя.

Добавьте ярких акцентов