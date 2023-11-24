Как одеться на собеседование, чтобы произвести хорошее впечатление

Устройство на новую работу – ответственное мероприятие. Обладание необходимыми навыками и профессионализм, это, конечно, хорошо. Но, как говорится в известной всем поговорке, встречают по одежке, а провожают по уму. Поэтому внешний вид – важная составляющая человека, которая может многое о нем рассказать.

© ru.123rf.com

Собираясь на собеседование, необходимо учесть множество нюансов. Начиная от выбора обуви до подходящей прически. “Рамблер” пообщался с экспертами и узнал, как правильно одеться на собеседование, чтобы потом не услышать фразу “мы вам перезвоним”.

Видео дня

Как одеться так, чтобы понравится рекрутеру

Стилист Алена Сидорова уверена, что собеседование на работу все равно что знакомство с мамой любимого мужчины.

Красная помада, смоки на глазах, нарощенные ресницы, распущенные волосы, длинные и яркие ногти с дизайном, короткая юбка и откровенный вырез на блузке — считайте, вы провалили выпускной экзамен. Пестрые цвета в одежде, обтягивающие силуэты, просвечивающиеся ткани, кружева, стразы и перья, шпилька или каблук выше 6 см, все это — нет! Алена Сидорова Бьюти-эксперт, звездный визажист и стилист

Психолог Вероника Ахметова согласна, что следует отдать предпочтение более сдержанному образу. Эксперт советует прежде всего обратить внимание на цветовую гамму выбранного наряда.

Исключаем все кричащие и яркие цвета. Но позволительно взять яркий аксессуар, например, сумочку или платок. Обувь закрытая, шпильку исключаем, как и ботфорты на высоких каблуках. Глубокое декольте меняем на классическую водолазку, кружевные материи и ткани меняем на хлопок, вискозу, трикотаж или лен. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Мужчинам психолог посоветовала исключить рубашки с принтом, желательно отдать предпочтение однотонной ткани и костюмам выдержанных тонов.

А вот дизайнер Тата Юртова отмечает, что наверняка на новом месте работы будет действовать дресс-код, поэтому стоит учитывать и этот момент в том числе.

Отметаем одежду с глубоким декольте, открытыми плечами. Не стоит брать широкий растянувшийся свитер и "рваные" джинсы. Если вы все же хотите надеть джинсы, то лучше выбрать классическую модель. Не подойдут для собеседования и столь модные в этом году блестящие наряды, в том числе из ткани с пайетками. Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

Однако эксперт не исключает добавления ярких акцентов в образ.