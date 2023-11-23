Опубликовано расписание fashion-интенсива BRICS+ Fashion Summit

С 28 ноября по 2 декабря в рамках форума моды BRICS+ Fashion Summit спикеры из разных стран мира проведут международный fashion-интенсив, который пройдет в Паркинг Галерее парка «Зарядье».

© Пресс-служба

Программа fashion-интенсива разделена на 5 блоков, которые освещают различные аспекты модной индустрии и включают в себя лучшие лекции образовательных fashion-программ от вузов и школ моды из России, Китая, Индии, Колумбии, Бразилии, ЮАР, Великобритании, Коста-Рики, Аргентины, Колумбии, ОАЭ, Турции. Всего было подано порядка 1000 заявок, из которых экспертный совет, состоящий из представителей направления «Мода и дизайн» ведущих вузов Москвы, отобрал 120 участников fashion-интенсива. Расписание опубликовано на официальном сайте BRICS+ Fashion Summit.

Среди преподавателей интенсива – лектор Гаагского университета прикладных наук (THUAS) и консультант в Ethical Fashion Brazil Лусиана Дуарте из Бразилии, она расскажет слушателям интенсива об особенностях этичной фешен-культуры, а основательница и креативный директор бренда одежды и аксессуаров Doreen Mashika Zanzibar (бренд освещался в Vogue Италия, Condé Nast Traveller, Vogue Германия и др.) Дорин Машика из Танзании (победительница конкурса African Designer of Tomorrow) расскажет о том, как развивается мода и дизайн сегодня.

Также лекции fashion-интенсива проведут Бедиз Уилдирим из Турции, основатель Bediz Co, лектор Istanbul Fashion Academy, и бывший менеджер по цифровому маркетингу Conde Nast, декан Кейптаунского колледжа дизайна одежды (CTCFD) Грегг Марагелис из ЮАР, консультант по развитию fashion-бизнеса и научный сотрудник CIAFE Олуватосин Аделайя из Нигерии, а также многие другие эксперты модной сферы.

Среди русскоязычных спикеров — Анна Дубровина, бренд-директор школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School, ранее занимавшая пост директора по коммуникацияим Louis Vuitton в Восточной Европе, PR-директора ЦУМа и бренд и маркетинг директора PANGAI в России. А также Ева Свиридова — основательница & 3D/AR Дизайнер «SXEMA» и Станислав Зимин — тренд-аналитик Центра креативных индустрий МГУ им. М. В. Ломоносова и многие другие.

Куратор интенсива — Анна Рыкова, стилист, креативный консультант, автор курсов о моде на популярных образовательных платформах, куратор и преподаватель Британской высшей школы дизайна.

Среди тем, которые будут обсуждаться на fashion-интенсиве: «Лидерство в кросс-культурной концепции», «Глобальные тренды в fashion-маркетинге и их адаптация к условиям локального рынка», «Применение искусственного интеллекта в создании концепции коллекции», «Первая коллекция: от ресерча, анализа трендов и мудборда к дизайну и первому образцу», «Выявление и создание возможностей на локальном рынке моды», «Инновации в технологиях и производстве: бионика и аддитивные технологии в моде», «Позиционирование бренда: стратегия, миссия, цели, сегментация, ценообразование», «Определение целевой аудитории: методы сбора и обработки данных, анализ рынка», «Коммуникация с клиентом: цифровой и традиционный контент», «Управление интеллектуальным и человеческим капиталом» и многие другие.

Также лекции затронут особо острые вопросы, касающиеся прав человека в модном производстве, влияния культурных и национальных кодов на фешен-индустрию, а также экологичности и безотходного производства. Fashion-интенсив будет особо полезен начинающим дизайнерам и студентам модных направлений.