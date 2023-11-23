Тиктокер рассказал о способе натурального загара без солнца

Пользователь TikTok Картер Готтлиб, студент медицинского и докторского факультетов университета в Сент-Луисе, стал популярным, рассказав о том, как ему удалось получить загорелый вид кожи без солнечного загара. Готтлиб объяснил, что его загорелый тон кожи — результат употребления каротиноидных добавок, изначально принимаемых им для защиты, но в итоге изменивших его цвет кожи, пишет boda.

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Каротиноиды, пигменты, придающие цвет фруктам и овощам и обладающие антиоксидантными свойствами, включают в себя бета-каротин. Еще один пользователь TikTok прославился, заявив, что достиг подобного эффекта загара, ежедневно употребляя по три моркови, что привело к каротинемии, вызванной переизбытком бета-каротина.

Однако, доктор Хомер Блэк, почетный профессор дерматологии в Бейлорском университете, указывает на возможные риски приема каротиноидных добавок. В частности, бета-каротин может способствовать увеличению риска рака легких у курильщиков или лиц, контактировавших с асбестом. Клиника Майо также выражает озабоченность касательно их безопасности.