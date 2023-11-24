Стилист Владислав Лисовец назвал небрежные прически новым трендом

Российский стилист Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Об этом он написал на своем сайте.

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Лисовец посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваные каскад и каре.

"Мы больше не носим вылизанные укладки "волос к волоску", идеально выпрямленные утюжком. Вот как проснулись, так и отправились навстречу своим приключениям", — написал эксперт.

Женщинам он также посоветовал отстричь челку и поэкспериментировать с ней. Мужчинам — не выбривать виски и отрастить волосы.

"Уже говорил, что мужчины больше не бреют виски, а носят такие стрижки, будто последний раз посещали своего мастера еще до локдауна", — добавил стилист.