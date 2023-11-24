Стилист Владислав Лисовец назвал небрежные прически новым трендом

Российский стилист Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Об этом он написал на своем сайте.

Стилист Владислав Лисовец назвал небрежные прически новым трендом
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Лисовец посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваные каскад и каре.

"Мы больше не носим вылизанные укладки "волос к волоску", идеально выпрямленные утюжком. Вот как проснулись, так и отправились навстречу своим приключениям", — написал эксперт.

Женщинам он также посоветовал отстричь челку и поэкспериментировать с ней. Мужчинам — не выбривать виски и отрастить волосы.

"Уже говорил, что мужчины больше не бреют виски, а носят такие стрижки, будто последний раз посещали своего мастера еще до локдауна", — добавил стилист.

Недавно телеведущий Лисовец заявил, что шуба никогда не украшала женщину. По его словам, этот предмет верхней одежды взрослит и никогда не выглядит модно.

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