Стало известно, как правильно стирать экошубу и ухаживать за ней

Всё чаще в магазинах можно встретить изделия из искусственного меха. Их выбирают модницы, которые придерживаются

© runews24.ru

Экомех такой же тёплых, как и натуральный, но стоит намного дешевле. Перед покупкой изделия нужно обратить внимание на его состав.

Экошуба для зимы не должна состоять из 100-процентного полиэстера, а вот варианты с содержанием шерсти 30 процентов и более согреют при температуре -5… -10 градусов.

Ворс можно немного помять и подёргать руками, чтобы проверить его на прочность.

В некоторых шубах есть ПАН-волокно – это дополнительный утеплитель, такой как синтепон или ватин. Качественная экошуба не пахнет химическими веществами.

Стирать изделие из экомеха можно. Перед этим его следует очистить от пыли сухой щёткой вдоль ворса.

Стирать искусственный мех можно в деликатном режиме при температуре не выше 30 градусов без отжима.

Лучше использовать жидкие стиральные средства. Сушить изделие нужно на плечиках, можно промокнуть его полотенцем.