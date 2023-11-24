Возлюбленная Тимати раскрыла секрет идеальной кожи

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова раскрыла секрет идеальной кожи. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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В размещенном ролике блогерша продемонстрировала на камеру лицо с ровным тоном и без косметических дефектов крупным планом. По словам избранницы исполнителя, сохранять свой внешний вид ей помогает увлажнение кожи и употребление большого количества воды. «Секрет здоровой и чистой кожи», — призналась она.

Среди прочего, звезда также уточнила, что полностью отказалась от кофе. «Одни плюсы», — заключила Иванова.