4 минуса короткой стрижки, о которых вы не подозреваете

Стилист рассказала о проблемах, которые могут ждать после резкой смены имиджа.

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Кажется, что с короткими волосами приходится не так сильно мучиться, особенно если по утрам нет времени на качественную укладку. Стилисты готовы поспорить — короткая стрижка имеет свои значимые минусы.

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Мы поговорили с Александрой Смирновой, стилистом-имиджмейкером, которая рассказала нам о проблемах, которые могут вас ждать после такой кардинальной смены длины волос.

Вы можете легко испортить укладку

Как считает эксперт, укладку очень легко испортить именно на коротких волосах, если, к примеру, вы легли спать с мокрой головой.

Александра: «Девушки с короткими волосами знают, о чем идет речь. Утром больше времени тратишь на восстановление формы, если у тебя короткие волосы, хотя с длинными может быть такая же проблема, но с ними проще — завязываешь хвост. Короткие волосы придется укладывать всеми правдами и неправдами. Подумайте, готовы ли вы тратить столько времени с утра».

Лицо визуально может стать полнее

Не все задумываются о таком побочном эффекте. Все дело в том, что некоторые стрижки на коротких волосах действительно делают лицо полнее.

Стилист: «Ваш мастер должен учитывать вашу форму лица и предупреждать о негативных последствиях. Так, квадратной форме лица точно не подойдут стрижки с прямыми линиями, а круглым — объемные прически с рваными краями. Обязательно обговорите все нюансы».

Все будут обращать внимание на лицо

Даже если вы подобрали подходящую стрижку на короткие волосы, помните, что короткие волосы всегда открывают лицо, а значит, внимание будет направлено на него. Все части лица будут заметнее, то же касается и несовершенств кожи.

Стилист говорит: «Учитывайте, что короткие стрижки приковывают внимание к вашему носу, губам, глазам, качеству кожи. Также к ушам и зоне декольте. Если есть проблемы в этих частях, стоит выбрать стрижку средней длины, ниже ушей».

Волосы загрязняются быстрее

Интересный факт — короткие волосы приходится чаще мыть, так как они загрязняются куда быстрее.