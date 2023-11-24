Александр Рогов назвал главную модную вещь этой зимы

Звездный стилист Александр Рогов назвал простой и всем доступный способ быть в тренде в ближайшие три-четыре месяца.

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Для этого достаточно обзавестись всего одной вещью — акцентным шарфом! Он может быть связан из разноцветной шерсти или же украшен различными рисунками. Также приветствуются экземпляры с логотипами, и, как мы поняли, чем крупнее буквы, тем лучше.

В общем, срочно ищем шарф по принципу: чем ярче и нетривиальнее, тем моднее. Во избежание вычурности образа сочетать мастхэв сезона лучше с однотонными базовыми вещами.