Как сделать макияж француженки: видео

Француженки славятся своим утонченным стилем и безупречным вкусом не только в моде, но и в макияже. Их образы отличаются особой женственностью и шармом.

Француженки практически не используют тональные средства, поэтому делают упор на уходовую косметику. Они хотят сохранить кожу молодой и свежей, поэтому перед нанесением декоративной косметически, важно уделять внимание правильному уходу.

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В макияже обычно акцент делается либо на глаза – с помощью туши, либо на губы – с помощью яркой помады. Редко когда в фокусе сразу и то, и другое.

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