Француженки славятся своим утонченным стилем и безупречным вкусом не только в моде, но и в макияже. Их образы отличаются особой женственностью и шармом.

Француженки практически не используют тональные средства, поэтому делают упор на уходовую косметику. Они хотят сохранить кожу молодой и свежей, поэтому перед нанесением декоративной косметически, важно уделять внимание правильному уходу.