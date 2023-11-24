Дизайнер назвал самые модные замены пуховикам

«В переводе с тибетского "шерпа" означает "люди с востока", а само название "шерпа" пошло от имени коренного народа тибетского происхождения. С древних времен они носили вещи из овечьей шерсти, поскольку жили преимущественно в горных районах», — объяснил Маер и отметил, что в настоящий момент шерпа представляет собой изделие с подкладкой из ткани, имитирующей овечью шерсть.