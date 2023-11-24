Ирина Шейк приняла участие в смелой фотосессии

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном черно-белом снимке 37-летняя манекенщица запечатлена в комплекте нижнего белья, который состоит из трусов с высокой посадкой и бюстгальтера с глубоким декольте. Для съемки, автором которого является немецкий фотограф Петер Линдберг, она также надела рубашку и приспустила ее, обнажив плечи.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в платье длины мини и полупрозрачной кофте.