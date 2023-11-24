Стилистка перечислила россиянкам самые модные джинсы на зиму

«Они могут быть расклешенными от колена или от бедра. Их можно застилизовать в стиле 1970-х или в стиле бохо. Также в тренде всеми нами любимый стиль нулевых — джинсы клеш с низкой посадкой. К слову, низкая посадка сейчас снова возвращается в моде», — продолжила Иванова.