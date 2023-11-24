«Балеткор» наступает: почему модные дизайнеры задумались о балете
В этом сезоне дизайнеры часто обращаются к теме балета. Выпускают капсулы и дропы, посвящая их балетной эстетике, а также используют мотивы «униформы» для танца в своих основных коллекциях осень-зима — 2023/24.
Балет как источник вдохновения возник именно сейчас неслучайно, считают эксперты.
«С одной стороны, юбки-шопенки и пуанты демонстрируют одно из представлений о романтической и изысканной красоте, а мировой тренд на инклюзивность провозглашает, что «каждый может заниматься той или иной деятельностью». Танцевальные студии в наши дни позволяют заниматься балетом для собственного удовольствия, а тем, кто не хочет потеть у балетного станка, дарована возможность одеться в эстетике балеткора и символически исполнить несбывшуюся детскую мечту стать балериной. С другой стороны, балет все же остается «миром жестких требований и стандартов». В массовом сознании существует образ балета как сферы, требующей высочайшей дисциплины. В 2022 году много говорили о «постковидных» стилях. Возможно, балеткор-2023 воплощает внутренние потребности общества в самодисциплине и организованном усилии», — считает историк моды, культуролог, автор книг «Советская мода» и «Советская красота» Мэган Виртанен.
Российский дизайнер Светлана Тегин посвятила балету свою осенне-зимнюю коллекцию Tegin. А прошлым летом участвовала в качестве художника по костюмам в спектакле «Дуо» с балеринами Дианой Вишневой и Дарьей Павленко. По мнению Светланы, балет, если посмотреть на историю моды, это часто своеобразный ответ дизайнеров на сложные времена.
«Тяга к теме балета как к рафинированному прекрасному искусству возникает в самые неспокойные периоды истории. Вспомним, например, начало прошлого века и успех «Русских сезонов» Дягилева на фоне Первой мировой войны и революции. Этим можно объяснить и актуальность темы балета у современных дизайнеров», — комментирует Светлана Тегин.
Балет действительно прочно укоренился в истории моды, и балеткор вовсе не что-то принципиально новое.
«Говорить о влиянии балета на мировую моду можно долго, начиная с туфель «a la Мари Камарго», вошедших в моду в Париже 1720-х годов. Конечно, значимым считается влияние «Русских сезонов» Дягилева, но в целом в XX веке модницы предпочитали чаще подражать не увиденному на сцене, а бытовым костюмам звезд балета, таких как Анна Павлова или Майя Плисецкая. Все изменилось в XXI веке. Особое внимание модная индустрия начала уделять балетным костюмам около 15 лет назад, начиная с выхода на экраны в 2010 году фильма «Черный лебедь», костюмы для которого создали дизайнеры Rodarte. В том же году появились балетки-пуанты Tod's, коллекция Galliano 2011 года была посвящена Рудольфу Нурееву, а затем вдохновленные балетом коллекции начали делать все: от Valentino до Victoria's Secret, от David Koma до Viktor&Rolf, от Dior до Dries Van Noten», — рассказала Мэган Виртанен.
Если в 2010-е XXI века главную роль в адаптации балетной темы в современную моды сыграл бренд Rodarte, сегодня один из основных популяризаторов балеткора — Миучча Прада.
«Первой шаг в сторону балеткора, пожалуй, сделала Миучча Прада в 2022 году, за считаные дни распродав коллекцию балеток, напоминающих пуанты. Надо сказать, что этот тренд она привнесла и в 2023 год, нарядив моделей в гетры, пачки и пышные юбки из фатина. Инфлюенсеры и стристайлеры — Белла Хадид и Эльза Хоск — сразу подхватили тему, так как стилизовать балет в свой гардероб довольно просто», — рассказала стилист и фэшн-инфлюенсер Эльвира Янковская.
Как же грамотно стилизовать балет в актуальный гардероб?
«Сочетайте юбки из фатина и сдержанный верх, добавляйте повязку на голову — и образ в балетной эстетике готов. Экспериментируйте с боди и лосинами в спокойных пастельных оттенках. На новогодние праздники выбирайте платья с пышной юбкой и корсетным верхом, а на плечи можно накинуть болеро. Все эти вещи — визитная карточка балетного стиля», — рассказала стилист и персональный шопер Виктория Стребкова.
Главное в балеткоре-2023 — снизить градус пафоса, сделать балет повседневным.
«Уводите балетную тему в кэжуал: сочетайте со стилем милитари, кожей или грубыми плотными тканями», — советует Эльвира Янковская.
Так, к фатиновой юбке можно надеть бутсы, гетры, кожаную куртку. К объемному пиджаку — добавить тонкие леггинсы, а к джинсам — полупрозрачное боди с огромным вырезом на спине.