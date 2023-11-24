«Балеткор» наступает: почему модные дизайнеры задумались о балете

«Говорить о влиянии балета на мировую моду можно долго, начиная с туфель «a la Мари Камарго», вошедших в моду в Париже 1720-х годов. Конечно, значимым считается влияние «Русских сезонов» Дягилева, но в целом в XX веке модницы предпочитали чаще подражать не увиденному на сцене, а бытовым костюмам звезд балета, таких как Анна Павлова или Майя Плисецкая. Все изменилось в XXI веке. Особое внимание модная индустрия начала уделять балетным костюмам около 15 лет назад, начиная с выхода на экраны в 2010 году фильма «Черный лебедь», костюмы для которого создали дизайнеры Rodarte. В том же году появились балетки-пуанты Tod's, коллекция Galliano 2011 года была посвящена Рудольфу Нурееву, а затем вдохновленные балетом коллекции начали делать все: от Valentino до Victoria's Secret, от David Koma до Viktor&Rolf, от Dior до Dries Van Noten», — рассказала Мэган Виртанен.