Трендовые шубы зимы 2024: натуральный мех vs «чебурашка»

Стилист рассказывает, в чем будем красиво согреваться этой зимой.

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Зимой хочется не просто согреться, но и выглядеть шикарно. Шуба отвечает всем этим запросам. Стилист Анастасия Миловская рассказала нам о главных меховых трендах грядущей зимы. Также мы вспомним, кто из звезд выбирает самые актуальные модели.

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«В России шуба — признак статуса»

Как поясняет наш эксперт, российские женщины носят шубы веками, причем, если раньше она считалась признаком зажиточности, то сегодня, помимо статуса, позволяет выделиться из толпы любителей пуховиков и дубленок. Главное, знать основные тренды сезона.

«Мы живем в стране, где натуральный мех ценился веками, натуральные шубы носили цари, это, безусловно, признак статуса. Российский мех был особенно ценен и в других странах», — говорит Анастасия.

Также, по мнению стилиста, российские девушки на генетическом уровне оценивают красоту натурального меха. «Чебурашка» в трендах В Европе и США огромную популярность уже много лет имеют шубы из искусственного меха, так называемые teddy bear coat, в России такая шуба называется «чебурашкой». Российские модницы последние несколько сезонов также делают выбор часто в пользу эко-меха, но полностью отказываться от натурального не спешат.

«Есть тренд на соболиные шубы и норку. Как бы ни менялись тренды, натуральный мех в нашей стране все равно остается в топах», — говорит Анастасия.

Что выбрать — эко-шубу или натуральный мех?

«Чебурашка» остается в тренде и в этом сезоне, главное, найти модель из качественного материала, с хорошей прострочкой. Цена шубы из эко-меха может даже быть выше, чем за натуральный мех.

«Если говорить о том, куда вложить деньги, — это натуральный мех, но чтобы стилизовать свой образ, присмотритесь и к „чебурашкам“. Можно выбрать модель яркого цвета — красную, зеленую, „кислотную“. Если хочется разнообразия, но при этом не хочется много потратить, „чебурашка“ — лучший выход», — комментирует стилист.

Кто из звезд круче всех носит меховые изделия

«Есть знаменитости, например, Джей Ло, которая выпустила целую коллекцию шуб из натурального меха, ее пытались критиковать, но она не собирается отказываться от натуральных шуб», — говорит Анастасия.

И действительно, модели шуб, которые носит Дженнифер, стоит принять во внимание, особенно хорошо певице удается выбирать цвета мехового изделия к своему цветотипу.

«Шикарные шубы носит Тина Канделаки. Также телеведущая Елена Ищеева прекрасно смотрится в шубах из натурального меха. Я как очень классический стилист считаю, что шубы из натурального меха всегда делают образ богаче и статуснее», — делится Анастасия Миловская.

На что обратить внимание при выборе шубы в 2024 году

Анастасия: «Не стоит отдавать предпочтение одному типу меха. Хорошо, если в вашем гардеробе будут интересные варианты, когда захочется изюминки, но не захочется тратить много денег. Крашеный натуральный мех не стоит тех денег, которые вы за него отдадите. Если хотите натуральный мех, выбирайте натуральные оттенки, то, что не выйдет из трендов еще много-много лет».