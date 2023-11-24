Ева Лонгория считает, что соцсети вызывают комплексы у подростков

Актриса Ева Лонгория подняла важный вопрос о самовосприятии подростками в современном обществе. Как сообщила актриса изданию People, большинство комплексов, связанных с внешностью, у подростков возникают из-за активного использования социальных сетей.

© Родной город

Лонгория выразила сочувствие молодым девушкам, которые пытаются соответствовать современным стандартам красоты. Она призналась, что чувствует себя счастливой от того, что росла во времена, когда социальные сети еще не были настолько популярными. У нее никогда не возникало такого давления и стремления соответствовать недостижимым идеалам красоты, которые испытывают многие молодые девушки сегодня.