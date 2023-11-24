Крем, шарф, капюшон: как защитить кожу зимой

С приходом холодов наша кожа нуждается в особенном уходе. Стремительное падение температуры и сильный ветер приводят к обморожениям, обветриванию и сильному шелушению. «Вечерняя Москва» узнала у косметолога Марии Калининой, как ухаживать за кожей в холодное время года.

© Вечерняя Москва

По ее словам, в первую очередь необходимо интенсивно увлажнять кожу. Зимой воздух становится суше из-за морозов и отопления, что может привести к обезвоживанию.

Видео дня

— В это время года необходимо включить в свой ежедневный уход средства с гиалуроновой кислотой. Она восполнит недостающую влагу и напитает кожу изнутри, — сказала она.

Сильный ветер может обветривать кожу, вызвать раздражение и шелушение. Поэтому при выходе на улицу в холодную погоду необходимо тщательно защищать лицо.

— Используйте ветрозащитный крем или бальзам, надевайте шарф или капюшон, чтобы предотвратить непосредственный контакт кожи с холодным воздухом, — сообщила Калинина.

Косметолог считает, что многие недооценивают важность использования солнцезащитного крема в зимний период. Однако УФ-лучи все равно проникают сквозь облачность и снег, поэтому кожу необходимо защищать от их вредного воздействия.

— Я рекомендую использовать зимой солнцезащитное средство с более высоким SPF-фактором — 50. Нужно наносить его на все открытые участки кожи перед выходом на улицу. Солнечные лучи являются одной из главных причин преждевременного старения, в морозные ясные дни они могут быть очень агрессивными, — рассказала собеседница «ВМ».

По мнению специалиста, важно помнить, что в холодное время года кожа становится более чувствительной и склонной к сухости. Лучше убрать из ухода агрессивные скрабы и очищающие средства, чтобы лишний раз не травмировать ее.

Косметолог напомнила, что правильное сбалансированное питание также играет огромную роль в поддержании кожи в хорошем состоянии.