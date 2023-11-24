Стилист рассказала, что надеть на новогодний корпоратив
Стилист Мария Куликова посоветовала надеть смокинг на новогодний корпоратив.
Стилист-имиджмейкер Мария Куликова рассказала «Газете.Ru», как лучше всего одеться на новогодний корпоратив.
«Главное правило праздничного образа — чтобы он привлекал внимание, без чрезмерности или вульгарности. Поэтому стоит избегать цветов, которые вам не идут, дешевых и хлипких фактур тканей, неудачно сидящего по фигуре кроя и обилия тяжеловесных аксессуаров», — объяснила она.
По словам Марии Куликовой, лучший вариант для праздничного мероприятия с коллегами — это смокинг.
«Образ в черно-белом строгом смокинге будет выглядеть элегантно и эффектно. Гармонично завершить комплект поможет яркий акцент в виде броши или алых губ. Так вы будете на праздник в образе уверенной, независимой женщины, которая знает себе цену и красиво проявляет свою женственность даже в мужском костюме. Особенно красиво смокинг будет выглядеть на любительницах носить летящие платья и блузы», — отметила стилист.
Помимо смокинга, эксперт порекомендовала обратить внимание на прозрачные блузы, надевать которые можно поверх топов в тон.
«Летящая прозрачная блуза с топом в один цвет придадут легкости и нарядности в ваш комплект. Также поможет аккуратно скрыть декольте и линию рук, если вы чувствуете себя неуверенно, открывая эти зоны. Нарядно и дорого прозрачные ткани будут смотреться в черных, золотых, красных и фиолетовых оттенках», — рассказала Мария Куликова.
Наконец, стилист посоветовала отказаться от пайеток и блесток в пользу шелковых тканей.
«Блеск — это не только про пайетки и блестки. Как раз их я рекомендую избегать в нарядах на корпоратив, они могут подчеркнуть чрезмерность и неуместность вашего образа. Создавать конкуренцию наряженной елке можно и нужно, но в новогоднюю ночь. А выбрать платье, жакет или юбку с роскошной игрой шелковых тканей — стоит. Только стоит помнить, что эти ткани любят идеально сидящий по фигуре крой и могут предательски выдавать пятна. Поэтому настрой на подобный образ требует деликатности и уверенной плавности движений», — отметила имиджмейкер.
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