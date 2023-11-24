Стилист рассказала, что надеть на новогодний корпоратив

«Блеск — это не только про пайетки и блестки. Как раз их я рекомендую избегать в нарядах на корпоратив, они могут подчеркнуть чрезмерность и неуместность вашего образа. Создавать конкуренцию наряженной елке можно и нужно, но в новогоднюю ночь. А выбрать платье, жакет или юбку с роскошной игрой шелковых тканей — стоит. Только стоит помнить, что эти ткани любят идеально сидящий по фигуре крой и могут предательски выдавать пятна. Поэтому настрой на подобный образ требует деликатности и уверенной плавности движений», — отметила имиджмейкер.