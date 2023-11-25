Оксана Самойлова раскрыла секрет, благодаря которому тренируется много лет и не устает

Разглядывая идеальную фигуру блогерши, не веришь, что она четырежды мама. Оксана Самойлова уже много лет стабильно идеальна — ей нипочем ни стресс будней, ни активный график.

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Будто мимо подписчиков прошло и то, что после каждой беременности Оксана набирала по 25 килограммов. Блогерша умудряется сбрасывать вес в кратчайшие сроки. Никаких волшебных пилюль и диет, всего лишь спорт на протяжении многих лет. Звезда призналась NEWS.RU, что тренировки не любит, но регулярно заниматься ей помогает один секрет.

Все дело в том, что Оксана не гнобит себя и делает длительные перерывы в тренировках, они — часть ее временем проверенной программы.

«Я тренируюсь три месяца через три месяца. Два-три раза в неделю. Тренировки проходят по 30–40 минут. Я не перегружаю свой организм, чтобы не соскочить. Потом я три месяца отдыхаю и потом опять тренируюсь. Таким образом я могу тренироваться всю жизнь, и мне это не надоедает», — призналась Оксана.

Упражнения девушка тоже старается не повторять, чтобы не заскучать.

Способ блогерши действительно работает: ей неоднократно приписывали удаление ребер, липосакцию, а импланты —- вообще излюбленная у хейтеров тема. О том, в чем секрет ее упругих ягодиц, Оксана рассказывала Super лично. А для того, чтобы ей поверили, три недели специально не занималась спортом — даже по лестнице не поднималась.