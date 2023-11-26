Как выбрать самую тёплую зимнюю куртку: 12 по-настоящему зимних курток

Разбираемся в технологиях вместе с экспертом.

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«Зима — это волшебная пора. Прогулки по заснеженным паркам, походы в лес, где можно любоваться склонами и активно проводить время. В теории… Но, как только приходят первые морозы, появляется одно желание — залезть под плед и не высовывать оттуда даже нос. Как быть, если тело требует движения и хочется проводить время на свежем воздухе, но на улице жуткий холод? Выбрать экпировку, которая хорошо сохраняет тепло — скажете вы, и будете абсолютно правы. Разбираемся в том, как реализовать этот план максимально эффективно».

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Самое важное зимой — это куртка. Какой она должна быть? Всё зависит от нескольких факторов. Первый — вид активности зимой. И второй — погода и климат, в котором вы будете её носить. Не менее важны материалы, утеплители и технологичные ткани. Поговорим обо всём по порядку. Что же нужно учитывать при выборе зимней куртки?

Виды активности

Для повседневной активности подойдут любые спортивные модели или кэжуал-варианты. Если вы проводите время чуть активнее — гуляете с детьми, собакой, катаетесь на санках или коньках — будет хороша туристическая куртка. Также можно рассмотреть одежду для горных лыж или сноуборда. Она износоустойчивая и яркая — привлекает внимание и отлично подходит для этих целей.

Для беговых лыж, бега, биатлона, гонок на собачьих упряжках, трейлов, зимнего скайраннинга нужна верхняя одежда для зимнего бега и беговых лыж. Сноубордистам, горнолыжникам или кайтерам стоит выбирать куртку, предназначенную именно для этих видов спорта. Ну а для зимних походов, трекинга, хайкинга, альпинизма нужна уже специализированная одежда для туризма или горных походов.

Погодные условия

При температуре до -5°C высоких требований к плотности куртки нет, но важны ветрозащита и влагостойкость. В таких случаях, помимо дизайна, необходимо учитывать и технологичность. Например, снабжено ли изделие влаго- и ветрозащитными мембранами и обработано ли специальной пропиткой. Об этом поговорим чуть позже.

При температурном режиме до -15°C будет тепло в куртке с пухом или синтетическим наполнителем. При средних температурах от -25°C выбирайте объёмные куртки и при необходимости дополнительно утепляйтесь ворсовым флисом, слоем термобелья, пуховым свитером или жилетом.

Если температура ниже -25°C, то можно присмотреться к экспедиционным моделям — это куртки для дальних экспедиций, включая Арктику и Заполярье. Обычно это удлинённые куртки с мембраной, объёмным слоем утеплителя и меховой опушкой.

Натуральные или синтетические наполнители?

Один из главных элементов по-настоящему тёплой куртки — внутренний утеплитель: синтетика или пух. Разберемся, в чём их отличия, плюсы и минусы.

Пух — это натуральный материал. Он бывает трёх типов:

самый тяжёлый и наименее тёплый — утиный;

средний по теплоёмкости — гусиный;

самый тёплый и дорогой — пух утки гагары.

Качество пуха оценивают по его заполняющей способности — филпауэр (Fill Power, или F.P.). Проще говоря, это способность пуха восстанавливаться после сжатия. Самый простой и недорогой пух имеет показатель 350 F.P., а самый тёплый и дорогой обладает максимальным показателем 1000 F.P.

В спортивных магазинах качественные пуховые куртки имеют показатели от 350 до 600 F.P., а вот в специализированных, где продаётся одежда для походов и альпинизма, уже от 600 до 1000 F.P.

Плюсы пуха закючаются в том, что он:

легче синтетики;

имеет большой диапазон комфортных температур;

долговечен при правильном уходе.

Однако здесь кроется и один из минусов пуха — он сложен в уходе. Не всякая машинка сможет качественно его постирать, не испортив структуру. Участки пуха сбиваются в комки, которые потом нужно расправлять. Такие вещи лучше отдавать в химчистку. Другой минус пуха: он долго сохнет, а при намокании перестаёт сохранять тепло.

Синтетические наполнители состоят из полых полиэфирных волокон, и они гораздо проще в уходе. Синтетику можно стирать в любой машинке с отжимом. Она быстрее высыхает, стоит меньше, чем пух, и сохраняет тепло во влажном состоянии.

Бывают технологичные синтетические утеплители, которые продолжают согревать, даже если куртка полностью промокла. Например, кластерные обладают теплоёмкостью и износостойкостью на уровне натурального пуха качеством 550–700 F.P.

Минусы синтетики: она тяжелее по весу и имеет очень узкий диапазон комфортных температур.

Выбирая синтетику или пух, руководствуйтесь своими предпочтениями. Для кого-то важна простота в уходе: положил вещь в машинку, легко постирал, быстро посушил. Кому-то важен комфорт куртки при различных температурах, и у него есть возможность отдать вещь в химчистку (как в случае с пухом).

А что с теплом?

Самый простой способ определить теплоёмкость куртки — это узнать вес утеплителя. В куртке с весом утеплителя 100 граммов на кв. метр будет тепло при погоде -10°C. Вес 200 граммов на кв. метр соответствует погоде -20°C. Вес 300 граммов на кв. метр утеплит вас при температуре -30°C.

Однако указывать температурный режим куртки не совсем верно, ведь существуют и другие факторы, влияющие на её теплоёмкость: вид утеплителя, тип волокон, особенности вашего организма. У всех людей разные теплообмен и микроциркуляция. Кому-то в куртке, рассчитанной на -10°C, будет холодно в -5°C, а другому в ней будет тепло и в -30°C.

При том, что зимой хочется тепла и комфорта, переусердствовать со слишком тёплой курткой тоже не лучшая идея. В ней может быть комфротно в статике, а вот при движении станет уже не так приятно — будете изнывать от жары. Поэтому в зависимости от предполагаемой нагрузки можно выбирать куртку потеплее или, наоборот, полегче.

Что делает куртку теплее?

Куртка может быть с капюшоном и без, а также с разными видами воротников и конструктивных деталей. Не любите шарфы? Тогда выбирайте модель, у которой есть высокий воротник. У топовых брендов встречается внутренняя отделка капюшона из натурального или искусственного меха, а также флисовая подкладка в карманах, чтобы быстро согреть руки.

Стоит обратить внимание на манжеты рукавов и утяжки по низу куртки, на талии и капюшоне. Они не дают холодному воздуху и снегу попасть внутрь, особенно если куртка широкая, а погода за окном ветреная.

Специализированная горнолыжная куртка, модель для зимних походов и альпинизма обязательно должна иметь козырёк, который предотвращает попадание снега в глаза.

У горнолыжных брендов также встречаются непромокаемые прорезиненные молнии, через которые не попадает не только влага, но и ветер. Если молния обычная, то с внутренней и внешней стороны дополнительно ставят полочку, защищающую от ветра и снега. Такую модель также снабжают «юбкой», которая защищает не только от ветра при катании, но и от снега при падении.

Влагостойкость, ветрозащита и паропроницаемость

Если вы планируете находиться на улице более получаса или носить куртку в экстремальных условиях, например, во время сильных морозов, снегопадов или влажной погоды с сильным ветром, то, помимо утеплителя и покроя, стоит обратить внимание на такие материалы, как мембрана и пропитка.

Мембрана — это ламинация, наносимая на внутреннюю сторону внешней ткани, которая не пропускает влагу, но позволяет свободно выходить пару от тела. Главные качества мембраны — влагостойкость и дышимость.

Влагостойкость — это то, что не даёт куртке промокнуть. Её оценивают в граммах на квадратный метр. А дышимость — это количество испарений от тела, которое способна отвести мембрана размером 1 кв. метр за сутки. Чем выше этот показатель, тем лучше паропроницаемость и тем комфортнее будет в куртке в суровых погодных условиях при интенсивной нагрузке.

Наличие мембраны обычно указано на ярлыке, рукавах или подкладке куртки. Лайфхак, как ещё проверить наличие мембраны: посмотрите, проклеены ли у куртки швы. Если швы проклеены, значит, эта куртка точно с мембраной, иначе в проклейке просто нет смысла.

С мембраной разобрались, поговорим о пропитке внешней ткани. Для чего же она нужна, если есть мембрана? Всё просто — пропитка позволяет внешней ткани не впитывать в себя влагу и меньше загрязняться: капли воды просто скатываются с ткани и не успевают в неё впитаться.

Для дополнительной терморегуляции в подкладку иногда добавляют специальную ткань, которая помогает сохранять тепло. Например, возьмём технологию Omni-Heat от Columbia или Outlast Thermo. Это активная терморегуляция, сохраняющая тепло благодаря особому составу подкладки. Её придумали в НАСА, чтобы защитить астронавтов от перепадов температуры. Сейчас она используется в таких премиальных брендах, как Descente и Colmar.

У бренда Outventure есть подкладка Pro Reflect с керамическими частицами, которые удерживают тепло. Фирма Regatta использует подкладку Thermo-reflect, расположенную в стратегически важных местах для удержания тепла и дополнительного комфорта.

Как выбрать размер и посадку?

Существуют разный крой и фасон курток: оверсайз, стандартный крой, среднеприлегающий и облегающий — так называемый слимфит. Последний предназначен для беголыжников, а также для тех, кому важна скорость. За счёт прилегания он обладает меньшей парусностью.

Выбирая куртку для сноубординга, следует учитывать, что под неё вы наденете минимум два полноценных слоя одежды — термобельё и флис. А возможно, ещё дополнительный слой в виде свитера или жилета. Поэтому куртка не должна сидеть впритык. Лучше, чтобы она была на размер, а то и на два больше.

Для горнолыжников подходит в меру прилегающий и не слишком свободный силуэт, для кайтеров тоже что-то свободное, чтобы можно было поднимать и опускать руки.

Для обычного использования достаточно выбрать максимально комфортную посадку, которая подходит именно вам. Например, модную куртку оверсайз в стиле кэжуал. Это может быть пуховая куртка-одеяло, в которую можно закутаться с ног до головы, или короткий объёмный пуховик. Если вы не носите оверсайз, присмотритесь к классическому покрою: прямому или приталенному.

Как видите, вариантов зимних курток для мужчин очень много. Чтобы вещь была для вас оптимально тёплой, при выборе пуховика нужно учесть:

из какого материала он сделан;

какой в нём утеплитель;

в каких условиях вы будете его носить.