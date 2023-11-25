Белоруска стала первой вице-мисс конкурса красоты Miss Europe Continental

Белоруска стала первой вице-мисс конкурса красоты «Европа Континенталь». Он прошел в Италии. Элеонора Качаловская до этого уже получила титул главной красавицы страны. По возвращении домой подиумная жизнь не закончилась, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

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Легкое движение кистей и естественная красота Элеоноры Качаловской подчеркнута. Поправлять макияж приходится несколько раз в день. Сейчас быть на высоте – уже работа.

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«Я вообще обожаю быть без макияжа. Это мое любимое хобби. Однако сейчас, наверное, статус не совсем позволяет, потому что без макияжа я кажусь немного уставшей. Хотя это очень натурально», – подчеркнула девушка.

Преобразить себя Элеонора сама умеет не хуже визажистов. Перед поездкой на конкурс в Италию прошла специальное обучение. Покорять западный подиум ездила одна.

Подготовку костюмов перед выходом на подиум девушка никому не доверяет. Сама все гладит и отпаривает. Еще несколько дней назад здесь же ее восторженно встречали с самолета.

На европейский конкурс она везла более десяти нарядов. Задачи было две: утрамбовать одежду в чемоданы и привести ее после перелета в порядок.

«Как только я вошла в отель на заселение, мне сразу сказали, что у меня есть буквально 30 минут, чтобы сделать макияж, прическу и надеть вечернее платье. Первое погружение – в полный стресс, в шок, наверное. Я везла еще подарки. Они тоже были очень громоздкие: книга на белорусском и английском языке про Беларусь, рушник», – поделилась Элеонора.

Особое внимание – финальному наряду конкурсантки. Голубое платье со стразами фанаты уже прозвали «Беларусь синеокая». Главная задумка дизайнеров: отразить национальный колорит в современной интерпретации.

«Платье отражает всю красоту наших озер, рек, чистого неба над нашей землей. Мы вдохновлялись стилистикой ар-деко. Мы использовали атласы, сатины, глиттеры, ручной декор, вручную пришитый. Там действительно почти полторы тысячи единиц кристаллов, горного хрусталя, камней», – отметил руководитель салона-ателье Егор Кириченко.

Шесть выходов на сцену, отборочные туры и фотосессии. «Мисс Беларусь – 2023» готовилась к конкурсу несколько недель. Упор делала не только на дефиле, но и на английский. Разговаривать с жюри нужно было свободно.

«Мы особенно рады, что политический аспект был тоже максимально объективен. В нашей стране смотрят в основном на внешние данные. Однако тут нельзя и без внутренней красоты. Мы осматриваем и стараемся вот эту внутреннюю красоту, конечно, раскрыть в девушке, понять какая она», – рассказала художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси Божена Еремич.

Сейчас Элеонора Качаловская активно участвует в общественной жизни страны, занимается благотворительностью.