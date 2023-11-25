Бузова смело высказалась о своей внешности и пластических операциях

На волне успеха первого из своих трех сольников в Москве Ольга Бузова подарила нам немало откровений.

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Певица уже вспомнила благородный поступок Давы, а также призналась, когда в последний раз испытывала оргазм (вы удивитесь). На этот же раз она решила поведать журналистам, как относится к своей внешности.

«Мне нравится, как я сейчас выгляжу, мне нравятся мои мимические морщинки, моя улыбка и зубы, мне нравится моя красивая стоячая грудь», — поделилась Бузова. Вот что значит здоровая самооценка!

Оля призналась, что не осуждает тех, кто прибегает к помощи пластических хирургов, но сама хочет сохранить тело в его натуральном виде. И хотя ее формы изменились, 37-летняя звезда утверждает, что пока у нее «все свое».

Ну а дальше Бузова перешла к более высоким материям — впрочем, и тут без конкретики не обошлось.

«Я счастлива и свободна. Я свободна в своем выборе и своих действиях, свободна в своем проявлении. И мне приятно, что все шесть лет вы были со мной рядом. А еще у меня ох...ная жопа!» — сказала как отрезала Оля.